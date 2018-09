Greenpeace eist voor rechter luchtsaneringsplan voor Vlaanderen

De Brusselse Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg zal zich op 10 oktober uitspreken over de milieustakingsvordering die Greenpeace heeft ingediend tegen het Vlaams Gewest. Volgens Greenpeace doet het Vlaams Gewest te weinig om de luchtkwaliteit in Vlaanderen te controleren, geeft het daarover niet de correcte en volledige informatie door aan de Europese Unie en is er dan ook nood aan een luchtsaneringsplan. Het Vlaams Gewest spreekt dat tegen.