Sinds Martinez bondscoach is, zit Lukaku aan fenomenaal gemiddelde bij Rode Duivels

Was de aanstelling van Roberto Martinez als trainer van de Rode Duivels het beste wat Romelu Lukaku kon overkomen? Onder de Spanjaard, die Big Rom ook al onder zijn hoede had bij Everton, vindt Lukaku de weg naar doel met de ogen dicht. Het resultaat: 26 goals in 26 wedstrijden, een gemiddelde van precies één goal per match.

De evolutie van Lukaku als spits van de nationale ploeg onder Martinez is op zijn minst sterk te noemen. Martinez had de spits ook al onder zijn hoede bij Everton en lijkt precies te weten hoe hij Lukaku moet prikkelen. “Ik ken Lukaku natuurlijk al heel lang. Ik begrijp hem. Ik kende zijn rol bij de Rode Duivels toen ik bij Everton zijn trainer was. Die voorkennis heeft me geholpen”, legde Martinez na de alweer sterke prestatie van Lukaku op het veld van IJsland uit.

26 goals in 26 wedstrijden - een gemiddelde van één doelpunt per wedstrijd over een periode van twee jaar - is spectaculair. Dat zijn cijfers die op dit niveau enkel weggelegd waren voor de allergrootsten, zoals Lionel Messi of Cristiano Ronaldo. Onder Marc Wilmots kwam Lukaku aan ‘slechts’ 17 doelpunten in 51 optredens voor de Rode Duivels.

Foto: BELGA

“Ik verlang van hem alleen dat hij scoort”, aldus Martinez, die ook op het belang van tweede spits Michy Batshuayi wijst. Die scoort ook makkelijk als hij invalt en was tegen Schotland nog goed voor twee doelpunten. “Michy jaagt Lukaku een beetje op. Hij moet presteren want Batshuayi staat ook klaar.”

Sinds Roberto Martinez in 2016 het overnam van Marc Wilmots bij de Rode Duivels, stapelt de Belgische nationale ploeg de indrukwekkende cijfers op. Onder de Spanjaard speelden de Belgen achttien wedstrijden met inzet: tien in de kwalificaties voor het WK, zeven op het wereldkampioenschap zelf en één in de UEFA Nations League. Van die achttien officiële wedstrijden werden er maar liefst zestien gewonnen. Eén match werd verloren (de halve finale op het WK tegen Frankrijk), één gelijkgespeeld (het 1-1-gelijkspel in de WK-kwalificatie tegen Griekenland).

