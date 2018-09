Momenteel zijn zowel Russisch president Vladimir Poetin als de Chinese leider Xi Jinping aanwezig op het economisch forum in Vladivostok. Daarbij was er dinsdag ook even tijd voor een luchtige activiteit. Zo stonden beide presidenten even aan het fornuis om op eigen houtje een traditionele lekkernij uit Rusland te bereiden: pannenkoeken met zwarte en rode kaviaar. Een glaasje wodka maakte de maaltijd helemaal af.