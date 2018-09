Verdediger kleineert letterlijk tegenstander en houdt het niet bij één belediging: wie zet hem op zijn plaats?

De Amerikaanse verdediger Matt Miazga heeft zich niet populair gemaakt. In de interland tegen Mexico lachte hij zijn tegenstander Diego Lainez flagrant uit met die zijn lengte. En Miazga hield het niet bij één kleinerend gebaar...

Miazga is een stevige verdediger die onder contract ligt bij Chelsea maar nu wordt uitgeleend aan het Franse Nantes. Tegen Mexico beledigde de 1m93 grote Miazga zijn tegenstander, de veel kleinere Diego Lainez is “amper” 1m67 groot. Zelfs na tussenkomst van de scheidsrechter en enkele spelers bleef Miazga zijn opponent kleineren...

Here's the whole Miazga/Lainez/Alvarez confrontation pic.twitter.com/DEHFq0ykjh

De verdediger heeft zich zo niet echt populair gemaakt, benieuwd of hij zijn grote mond zal kunnen blijven opzetten tegen kleinere en vinnigere tegenstanders. Die zijn immers ongetwijfeld erop uit om hem eens op zijn plaats te zetten. Een zekere Lionel Messi is bijvoorbeeld 1m70...

Niet de eerste keer

Het is overigens niet de eerste keer dat Miazga in het nieuws komt door zijn tegenstander te treiteren: bij Vitesse greep hij zijn tegenstander zelfs letterlijk bij de edele delen:

Miazga has a history of baiting the opponent pic.twitter.com/gb2pT5DE65