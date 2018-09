Vlaams Belang behoudt vertrouwen in gewapend lid Schild & Vrienden

De man die in de Pano-reportage over Schild & Vrienden te zien was met wapens en een Vlaamse Leeuwenvlag, is Koen Staes (28), verkiezingskandidaat voor Vlaams Belang in Temse. Dat bevestigt de lokale lijsttrekker, Sylvia Rombaut.

Rombaut heeft met hem hierover een gesprek gehad. “Maar we behouden het vertrouwen in onze kandidaat”, zegt de lijsttrekker. “Hij beseft dat de foto ongelukkig overkomt, maar dat het niet om echte wapens gaat. Hij heeft uitgelegd dat het airsoftwapens zijn. Die zijn even gevaarlijk als speelgoedgeweren.”

Voor de Vlaams Belang-afdeling mag hij dus op de lijst blijven. “We beschouwen het als een grapje tussen jongeren”, zegt Sylvia Rombaut. “Wat ons betreft, mag de heksenjacht op de jonge, rechtse Vlamingen nu eindelijk stoppen.”