VN-functionarissen krijgen toestemming om Rohingya-dorpen te bezoeken

BRUSSEL - Functionarissen van de Verenigde Naties zijn woensdag op missie vertrokken naar Myanmar. Ze zullen controleren of de omstandigheden het toelaten om duizenden Rohingya terug naar hun thuisland te laten komen.

In juni ondertekenden de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR) en het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) en Myanmar een akkoord om de repatriëring en de vrijwillige terugkeer van de moslimminderheid te vergemakkelijken.

Voor de eerste keer heeft de VN “de goedkeuring gekregen om vier teams te sturen die de situatie ter plaatse kunnen evalueren”, laat Aoife McDonnell, woordvoerder van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, weten aan AFP.

De teams blijven twee weken lang ter plaatse, maar ze kunnen enkel naar een dertigtal dorpen in de staat Rakhine, in het noordwesten van het land, waar gruweldaden tegen de Rohingya hebben plaatsgevonden.

De spanningen tussen Myanmar en de VN zijn ondertussen hoop opgelopen. Onderzoekers van de VN beschuldigden er het leger van Myanmar eind augustus in een vernietigend rapport van “genocide” te hebben gevoerd tegen de Rohingya en stelden dat de legerchef en vijf andere hoge militairen zich moeten verantwoorden voor een internationale rechtbank.

In 2017 ontvluchtten meer dan 700.000 Rohingya Myanmar na aanhoudend geweld van het leger en boeddhistische milities. Ze zitten nu vast in gigantische vluchtelingenkampen in Bangladesh.