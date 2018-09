Brad Pitt liet tientallen woningen bouwen na orkaan Katrina. Nu staan ze op instorten en groeien er paddenstoelen aan de muren

Orkaan Katrina hield lelijk huis in New Orleans. Brad Pitt richtte een goed doel op om de buurt weer op te bouwen. Foto: www.bridgemanimages.com/photo news

Nadat ze haar huis verloren was aan orkaan Katrina, was Kamaria Allen niet van plan om ooit nog terug te keren naar “haar” buurt in New Orleans. Toen ze echter de huizen zag die Make It Right - een goed doel opgericht door steracteur Brad Pitt - er had neergezet, veranderde ze van mening. Mooi, modern, veilig én nog goedkoop ook. Het was te mooi om waar te zijn. Letterlijk.

Augustus 2005. Orkaan Katrina zaait dood en verderf in het zuidoosten van de Verenigde Staten en omgeving. Meer dan 1.800 mensen komen om het leven, de totale materiële schade wordt geschat op 153 miljard dollar. Een van de zwaarst getroffen gebieden van allemaal: de stad New Orleans (Louisiana). En nog specifieker: de Lower 9th Ward-wijk.

Kamaria Allen was een van de bewoners van de voornamelijk zwarte buurt. De vrouw prijst zichzelf gelukkig dat ze het kan navertellen, maar ze verloor wel haar woning. Hoewel haar familie al vier generaties lang in de wijk woonde, had ze het er helemaal mee gehad. Met veel spijt in het hart zou ze de buurt verlaten.

New Orleans tijdens de doortocht van Katrina. Foto: AP

Droom… aan diggelen

Tot ze zag wat Make It Right had gerealiseerd. Het door Brad Pitt opgerichte goede doel had de verwoeste huizen vervangen door nieuwe, moderne, overstromingsveilige én vooral betaalbare woningen. Netjes neergepoot tussen de lavendel en citroenboompjes. “Zulke huizen bestonden niet voor de werkende klasse. Toch niet in een voornamelijk zwarte buurt en al zeker niet voor maar 130.000 dollar”, getuigt Allen, die een Make It Right-woning kocht in 2011. “Een droom.”

Die droom ligt zeven jaar later volledig aan diggelen. De moderne woning van Allen staat intussen op instorten: het ingezakte dak moet al ondersteund worden door houten balken, de paddenstoelen groeien er aan de muren, overal is er schimmel en dan zijn er nog de constante elektriciteitsbrandjes en gaslekken. “Door en door rot en levensgevaarlijk”, luidt het.

“Jaren van leugens en gebroken beloftes”

Het oorspronkelijke doel van Make It Right was om 150 groene, degelijke, betaalbare woningen te bouwen in Lower 9th Ward. Enkele jaren geleden meldde het goede doel in een persbericht dat er bijna 27 miljoen dollar geïnvesteerd was in 109 huizen. Het was een van de meest zichtbare herstelacties in een omgeving die nog altijd gebukt gaat onder de gevolgen van Katrina.

Volgens Allen en enkele andere bewoners zijn de huizen echter veel te snel gebouwd, met materiaal van lage kwaliteit. “De ontwerpen hielden ook geen rekening met het vochtige, regenachtige klimaat hier in New Orleans. De triestige situatie nu is het gevolg van jaren van leugens en gebroken beloftes.”

Hoe groter de problemen werden, hoe meer Make It Right van de aardbodem leek te verdwijnen. Sinds 2015 werd er geen huis meer gebouwd, geen belastingformulier meer ingevuld en geen website meer aangepast. Het kantoor in downtown New Orleans werd gesloten, het aantal personeelsleden werd teruggedrongen tot een handjevol en volgens de inwoners wordt er geen enkel telefoontje beantwoord.

Hoewel de beroemde acteur in 2016 een grondige inspectie van de woningen bevolen zou hebben, klagen de bewoners dat ze nog altijd wachten op de resultaten daarvan en - belangrijker - op de broodnodige herstellingen. Op dit moment staan de meeste Make It Right-huizen gewoon leeg.

Sommige bewoners zwijgen over de problemen uit loyaliteit met Brad Pitt, anderen werden dan weer het zwijgen opgelegd door de contracten die ze moesten ondertekenen van Make It Right in ruil voor herstellingswerken. Toch is er sprake van groeiende onvrede. Vorige week hebben nog twee bewoners een rechtszaak aangespannen tegen Pitt en zijn goede doel. De aanklacht: contractbreuk, fraude en het verkopen van slecht gebouwde huizen.

Brad Pitt in 2008, in New Orleans. Foto: AP

Reactie Brad Pitt

Een woordvoerder van Pitt weigerde de reageren op de rechtszaak, maar verspreidde wel volgend persbericht: “Net na de tiende verjaardag van de Katrina-doortocht zijn we begonnen met een grondige controle van de woningen. Dankzij de toewijding van het Make It Right-team zijn er sinds begin dit jaar herstellingen aan de gang in de huizen die problemen ondervinden en ik heb het volste vertrouwen in de ploeg ter plaatse om alles tot een goed einde te brengen. Ik heb een belofte gedaan om de lokale bewoners te helpen en ik ben nog altijd van plan me aan die belofte te houden.”

Bij Make It Right zelf kon niemand bereikt worden.