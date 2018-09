Bizar incident: auto vliegt in brand, maar bestuurder is spoorloos

Ardooie - Op de Ring rond Ardooie is woensdagmiddag een bizar incident gebeurd met een Franse wagen. Die vloog plots in brand, maar de bestuurder was nergens te bespeuren.

Toen de brandweer naar de plaats van de brand snelde, stond de Peugeot al volledig in lichterlaaie. Dat was op de drukke R32 op de rechterrijstrook. Toch leek het alsof niemand van iets afwist. De bestuurder leek met de noorderzon verdwenen en er waren ook geen getuigen. De brandweer kon de auto snel blussen. Hij was volledig uitgebrand. Er werd nog eens rondgekeken in de buurt, maar ook in de omliggende velden was niemand te zien. Het voorval veroorzaakte heel wat verkeershinder, want er was slechts één rijstrook vrij. Hoe het vuur ontstond, is nog onduidelijk.

Foto: gsd