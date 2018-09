Europa wil terroristische propaganda binnen 60 minuten offline

Brussel - Internetbedrijven moeten terroristische propaganda binnen één uur verwijderen. Dat voorstel heeft de Europese Commissie woensdag gepresenteerd in het kader van de State of the Union. “Een uur is de kritieke termijn, waarbinnen de grootste schade kan worden aangericht”, zo meent voorzitter Jean-Claude Juncker.

De Commissie werkt al op vrijwillige basis samen met de grote internetbedrijven om de aanwezigheid van haatdragende boodschappen zoveel mogelijk terug te dringen, maar volgens de Commissie blijft die samenwerking ontoereikend wanneer het gaat om terroristische content.

Daarom heeft de Commissie nu een verordening klaar die internetplatforms verplicht om binnen één uur op te treden wanneer ze van nationale autoriteiten in de Europese Unie een verwijderingsbevel ontvangen. Bedrijven die dergelijke bevelen negeren, riskeren een boete van maximaal vier procent van hun wereldwijde omzet.

Terroristische inhoud wordt in de verordening omschreven als materiaal dat oproept tot terroristische misdrijven, terroristische activiteiten prijst of technieken aanleert om terreurdaden te plegen. Om de vrijheid van meningsuiting te beschermen, bevat het voorstel ook klachtenmechanismen en juridische mogelijkheden voor platforms en aanbieders van content om verwijderingsbevelen te betwisten.