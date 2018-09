Louis De Stoop van Schild & Vrienden volgt Dries Van Langenhove niet op in raad van bestuur UGent

Gent - Louis De Stoop, de UGent-student die lid is van Schild & Vrienden en als plaatsvervanger Dries Van Langenhove kon opvolgen in de raad van bestuur van de Gentse universiteit, zal zijn mandaat niet opnemen. Dat heeft hij laten weten aan rector Rik Van de Walle, zo werd vernomen bij de UGent.

De universiteit schorste vorige donderdag oprichter Dries Van Langenhove van Schild & Vrienden en startte een tuchtprocedure om hem definitief uit te sluiten. Van Langenhove studeert rechten aan de UGent en was vertegenwoordiger van de studenten in de Raad van Bestuur, het hoogste bestuursorgaan van de universiteit.

Louis De Stoop werd in mei door de studenten verkozen als plaatsvervanger in de raad van bestuur van de UGent. “Als gevolg van de ordemaatregel die vorige week werd genomen ten aanzien van Dries Van Langenhove, stelde zich de vraag of Louis De Stoop vanaf 1 oktober als diens plaatsvervanger zou zetelen in de raad van bestuur van de UGent. Louis Destoop liet inmiddels aan rector Rik Van de Walle schriftelijk weten dat hij geen mandaat als plaatsvervanger in de raad van bestuur zal opnemen”, meldt de UGent.

Hitler aan de Eiffeltoren

“Het antwoord op de vraag of Louis Destoop zal zetelen in de raad van bestuur is bijgevolg helder, en negatief: hij wordt geen plaatsvervangend lid”, zegt rector Van de Walle. “Als rector krijg ik veel reacties van binnen en buiten de universiteit over wat er zich de voorbije dagen heeft afgespeeld. Ik wil benadrukken dat ik deze ernstig neem en de kwestie op de voet volg. Ik heb respect voor alle standpunten, uit welke hoek ze ook komen. Tegelijkertijd bevestig ik de standpunten die aan de basis liggen van de beslissingen die ik vorige week nam: vrije meningsuiting is en blijft voor ons een grondrecht dat slechts in bijzondere gevallen mag worden ingeperkt. Voor het aanzetten tot racisme, antisemitisme, seksisme, wapengebruik of geweld is evenwel geen plaats aan de UGent.”

De Pano-reportage rond Schild & Vrienden toonde vorige week een Facebook-bericht waarin Destoop net als Adolf Hitler plaatsnam voor de Eiffeltoren, met de boodschap “Poseren voor de Eiffeltoren, who did it best?”.