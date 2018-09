Reumapil maakt Belgisch-Nederlands farmabedrijf 700 miljoen meer waard

Wie onlangs aandelen kocht van het Belgisch-Nederlands farmaceutisch researchbedrijf Galapagos mag een fles, neen een krat champagne opentrekken. Het aandeel stijgt vandaag 16 procent op de beurs van Brussel. Dat dank zij een … reumapil. Reumapatiënten mogen ook een fles opentrekken.

Deze morgen raakte bekend dat de derde testfase van de nieuwe reumapil Filgotinib succesvol is afgerond. Filgotinib, ontwikkeld door het Belgisch-Nederlands farmaceutisch researchbedrijf Galapago, is een pil voor patiënten die aan “reumatoïde artritis” lijden.

Aankleden en voeden

“Reumatroïde artritis is de oervorm van reuma”, zegt de Leuvense reuma-prof Patrick Verschueren. “Het is de vorm van reuma die de kleine gewrichten ontsteekt, die in de handen en de voeten. Al kan die reuma ook al eens een groter gewricht zoals een knie of een pols aantasten. De patiënt kan daardoor plots een aantal simpele handelingen zoals zich aankleden en voeden niet meer doen.”

De ziekte wordt genetisch doorgegeven. Al kan ook ongezonde gedrag zoals roken tot deze reuma leiden. Het is een chronische reuma die vooral vrouwen treft, vaak in de menopauze of kort erna. “Het is een misvatting dat alleen hele oude mensen reuma krijgen”, zegt professor Patrick Verscheuren.

Natuurlijk is er al lang reuma-medicatie voor handen. Helaas zijn niet alle patiënten ermee geholpen. Maar er is hulp op komst. Tests hebben uitgewezen dat die groep wel reageert op het nieuw ontwikkelde medicijn Filgotinib.

Eén pilletje per dag

“Een van de voordelen van het nieuwe medicijn is dat het makkelijk is. Eén pilletje per dag, dat je dus oraal inneemt”, zegt professor Patrick Verschueren. Goed nieuws dus voor mensen die niet reageren op de klassieke medicatie of enkel maar zijn geholpen met inspuitingen.

Filgotinib heeft de drie testfasen succesvol doorlopen. Nu begint het (lange) erkenningsproces. Het middel komt dus nog niet meteen op de markt. Maar de beleggers hebben er goede hoop in want het Galapagos-aandeel stijgt vandaag 16 procent op de Brusselse beurs. Het bedrijf is in één klap 700 miljoen meer waard.