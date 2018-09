De Nations League is één speelronde ver: tien zaken om te onthouden

Vier nieuwe divisies, zestien nieuwe groepen, dozijnen nieuwe spelers en een nieuwe bondscoach of zes. Landen die een nieuwe start wouden nemen, ploegen die de goede lijn wouden voortzetten, anderen die nog in een roes leefden. Een kluwen was het, het eerste interlandweekend na het wereldkampioenschap. Daarom: tien zaken die u moet onthouden. En mee in de gaten moet blijven houden.