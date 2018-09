Club Brugge kan voor het eerst in 45 jaar nog eens bouwen: voorzitter Verhaeghe deelt prikje uit

Club Brugge heeft vandaag zijn nieuwe oefencentrum, het ‘Belfius Basecamp’ in Westkapelle, voorgesteld aan de pers. Het was de eerste keer sinds 1973 dat blauw-zwart nog eens iets nieuws kon neerzetten. “Dat was veel te lang”, aldus voorzitter Bart Verhaeghe, die de gemeente Knokke-Heist bedankte voor hun “professionaliteit” en daarmee ineens een prikje uitdeelde. Dat andere grote bouwproject van Club Brugge, het nieuwe stadion, blijft immers maar aanslepen.

Woensdagmiddag werd de eerste steen gelegd van het nieuwe oefencomplex van Club Brugge, het ‘Belfius Basecamp’ in Westkapelle. De nieuwe uitvalsbasis van blauw-zwart bestaat uit drie verdiepingen en heeft een indoor sporthal, ruimte voor de A-kern, beloften en contractspelers, slaapkamers, een revalidatiebad en een restaurant. Het complex zal Club Brugge zo’n dertien miljoen euro kosten en zou tegen de start van volgend seizoen klaar moeten zijn. 110 mensen zullen er tewerkgesteld zijn.

Voor blauw-zwart is het de eerste keer in 45 jaar, sinds de bouw van het Jan Breydelstadion, dat het nog eens een nieuwe bouwwerf mocht afwerken. Voorzitter Bart Verhaeghe loofde de inspanningen van het gemeentebestuur van Knokke-Heist. “Drie jaar geleden lag dit idee voor het eerst op tafel, nu kunnen we er al aan beginnen”, zei hij. “Ik wil hen bedanken voor hun professionaliteit, dat ze er alles aan gedaan hebben om het rond te krijgen.”

Verhaeghe (rechts) bedankte Graaf Leopold Lippens, de burgemeester van Knokke-Heist, in zijn speech. Foto: BELGA

Verhaeghe leek daarmee een prikje te geven richting het Brugse stadiondossier, dat maar blijft aanslepen. Bijna een jaar nadat de Vlaamse overheid het licht op groen zette voor de bouw aan de Blankenbergse Steenweg, staat blauw-zwart nog geen stap dichter bij zijn nieuwe voetbaltempel. Het dossier is nu in handen van de auditeur van de Raad van State, maar op zijn verslag is het volgens advocaten van de stad nog wachten tot juni 2019.

In een interview in maart met onze krant noemde voorzitter Verhaeghe Club Brugge “lijdend voorwerp” in het proces. “Ik kan ook alleen maar vaststellen dat stadionprojecten worden tegengehouden om redenen die weinig met voetbal te maken hebben. Maar ik blijf positief en heb er vertrouwen in dat die oplossing er vroeg of laat zal komen.”