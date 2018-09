Het (nog) onbekende toptalent: pijnlijk uitgelachen voor zijn lengte, maar deze Mexicaanse furie wil Messi achterna

Elk week speelt er zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Diego Lainez, de 18-jarige flankaanvaller van Club America en Mexico.

Het Mexicaanse nationale elftal verloor dinsdagnacht een oefeninterland tegen de Verenigde Staten met 1-0. ‘Hoogtepunt’ van de wedstrijd was een moment tussen verdediger Matt Miazga (1m93) en de veel kleinere Diego Lainez (1m67). De Amerikaan lachte zijn tegenstander opzichtelijk uit met zijn lengte.

Miazga werd ooit aanzien als een groot talent en verhuisde dan ook op jonge leeftijd richting Chelsea. Intussen zit de 23-jarige Amerikaan aan zijn derde uitleenbeurt. Dit seizoen speelt hij bij Nantes, de vorige twee seizoenen zat hij bij Vitesse. Dan heeft de jongen die hij uitlachte, Diego Lainez, potentieel een grotere toekomst voor hem.

Diego Lainez is going to be world class. Matt Miazga will be lucky if he ever becomes a rotation player on a Champions League team. https://t.co/S9WsXBpldl — Zach Lowy (@ZachLowy) 12 september 2018

Mexicaanse Messi

Lainez werd de voorbije maanden gelinkt aan onder andere Liverpool, RB Leipzig, AS Monaco, Olympique Lyon en Villarreal. De in juni amper 18 jaar geworden flankspeler speelt sinds de zomer van 2017 voor het A-team van de Mexicaanse topclub Club America. Vorig seizoen speelde hij eerder sporadisch, maar dit seizoen zit hij al aan twee doelpunten in zes competitiewedstrijden voor ‘zijn’ club.

“Ik zakte af naar de club tijdens open trainingen en ik had het geluk om enkele positieve tests af te leggen”, aldus Lainez. “Ik scoorde ook in een oefenwedstrijd tegen Pumas en dus mocht ik blijven. Mijn idool? Ik identificeer me echt met Lionel Messi. Ik hou van zijn speelstijl, probeer veel van hem te leren en de dingen te doen zoals hij ze doet. Ik probeer spelers te dribbelen, één-tweetjes te doen en van buiten de zestien op doel te knallen. Ik kan als spelmaker spelen of als middenvelder én ben tweevoetig.”

Tegen de VS liet Lainez alvast een dribbel à la Messi zien:

Yeah, Miazga made fun of Lainez’ height but he put Trapp and Miazga on toast earlier... pic.twitter.com/Dm4dGprg7F — Phil Baki (@bakiBalboa) 12 september 2018

Europa

Lainez wil op korte termijn naar Europa en heeft daar een goede reden voor. Zijn oudere broer Mauro werd ook aanzien als een talentrijke voetballer, maar bleef te lang in Mexico bij Pachuca. Daardoor stagneerde zijn carrière. Diego zal dan nog altijd pak later dan Messi naar Europa verhuizen. De Argentijn verliet Newell’s al op zijn dertiende voor FC Barcelona.

Ook de vergelijking met Christian Pulisic wordt wel eens gemaakt. De nu 19-jarige Amerikaan maakte in 2015 de overstap van PA Classics naar Borussia Dortmund en heeft zich de voorbije twee seizoenen ontpopt tot een topper in wording bij de club van Axel Witsel. Lainez en Pulisic zijn beide spelers die vooral schitteren in een rol als spelmaker. Mannen met een actie in de benen en een splijtende pass, eerder dan spelers die het verschil maken door veel te scoren.

En een speler die verkozen wordt tot beste speler van het befaamde jeugdtoernooi van Toulon maakt altijd kans op een grote carrière. Vorige winnaars zijn onder andere James Rodriguez, Javier Mascherano, Alan Shearer, Rui Costa en Thierry Henry. En dan te bedenken dat Lainez ten tijde van het toernooi voor U21-spelers amper 17 jaar was. Plus, Lainez heeft al een bijnaam: “La Joya”. Dezelfde als die van de Argentijnse sterspeler van Juventus, Paulo Dybala.