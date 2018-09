Welke richting moeten studenten kiezen om een job te vinden (en welke zeker niet)?

Over anderhalve week beginnen de hogescholen en universiteiten aan hun nieuw academiejaar. De meeste jongeren hebben al een studierichting gekozen, de late beslissers kunnen in dit artikel lezen welke richtingen naar jobs leiden met de meeste werkzekerheid. En minstens even interessant: welke richtingen naar amper een job leiden.

De zorgsector in het algemeen is een knelpuntberoep. Vooral aan verpleegkundigen is er een drastisch tekort. En dat zal er niet op beteren met de toenemende vergrijzing. Wie denkt dat hij er voor in de ...