Weer twee N-VA-kandidaten trekken zich terug, wegens Schild & Vrienden-band

Lubbeek - Nick Peeters, kandidaat op de N-VA-lijst in Lubbeek, trekt zich terug. Dat meldt Theo Francken op Twitter. “De aanhoudende hetze werd hem en zijn familie te veel”, aldus Francken. In Dendermonde trekt Jan Vanhove zich terug.

Nick Peeters, een 21-jarige student en lid van de Jeugdraad, had onmiddellijk na de Pano-reportage over het racistische en seksistische karakter van Schild & Vrienden toegegeven dat hij “tot vorig jaar” banden had met de organisatie. Maar sindsdien was zijn “engagement fel verminderd”, zei hij toen.

De racistische en seksistische foto’s en opmerkingen in besloten online groepen van de beweging, heeft hij “nooit gemerkt”. “Dat zijn groepen waar ik geen lid van was”, klonk het.

Peeters is de achtste N-VA’er die van de lijst verdwijnt. Vanochtend raakte al bekend dat Yannick Dhondt van de lijst in Zwijndrecht verdween, terwijl in Brussel Alain Van Nieuwenborg van de kieslijst geschrapt werd.

In Aalst stapte de 21-jarige Stijn Everaert op als N-VA-kandidaat. In de Pano-reportage was te zien hoe hij zo’n twee jaar geleden een naziafbeelding plaatste in een geheime Facebook-groep van Schild & Vrienden.

In Sint-Niklaas staat Igor Praet niet langer op de N-VA-lijst. Hij was voorzitter van de jongerenafdeling en stond op plaats 18 op de kieslijst van N-VA. Hij wilde zelf geen commentaar geven bij die beslissing. “We hebben Igor ‘s ochtends gecontacteerd toen bleek dat hij nauwe banden had met Schild & Vrienden. Hij heeft dan besloten om de eer aan zichzelf te houden”, zei de lokale N-VA-woordvoerder.

In Maaseik is Dennis Laveaux van de N-VA-lijst gegooid, nadat hij als racist te kijk is gezet in de Pano-reportage.

In Puurs zal kandidaat Jorden Dewachter niet meer op de N-VA-kieslijst verschijnen, nadat hij een Facebook-post van Schild & Vrienden had geliket.

Dendermonde

Vandaag raakte nog bekend dat Jan Vanhove niet langer op de N-VA lijst van Dendermonde staat. De student van 19 was één van de namen die circuleerden na de Pano-reportage. Van het lokale partijbestuur mocht hij op de lijst staan als hij zijn banden met Schild & Vrienden verbrak, wat hij ook deed. Maar nu zet hij dus toch een stap opzij.

Ook CD&V

Niet alleen N-VA verliest kandidaten na de Pano-reportage. Ook CD&V. In Stekene trekt de 21-jarige Thomas Maes zich terug als kandidaat op de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Ik ben slechts één keer aanwezig geweest op een activiteit van S&V en heb verder niets te maken met die vereniging, van wie ik de opinies niet deel”, aldus Maes. “Maar uit respect voor mijn medekandidaten op de CD&V-lijst, en vooral voor de dynamische, nieuwe lijsttrekster, zal ik niet deelnemen aan de verkiezingen.”

In de directe nasleep van de Pano-reportage over Schild & Vrienden werden op verschillende plaatsen in Vlaanderen N-VA’ers die in de reportage te zien waren, van de kieslijsten gehaald.

