Politievakbonden boycotten flitsmarathon op 17 en 18 oktober

De flitsmarathon die de federale en lokale politie op 17 en 18 oktober willen doorvoeren, zal door drie van de vier politievakbonden geboycot worden. Dat meldt VTM Nieuws. De geplande acties waarbij de politie doorgaans alles uit de kast haalt om snelheidscontroles uit te voeren, komen zo in het gedrang.

Het ACV, het ACOD en het NSPV, dat zijn drie van de vier vakbonden bij de politie, hebben een stakingsaanzegging ingediend. Bovendien zal ACV ook protesteren tegen de huidige gang van zaken en de onderbemanning bij de politie, klinkt het.

De flitsmarathon is intussen een goed ingeburgerd begrip bij de Belgen. Het zijn dagen waarop de politie overal in het land snelheidscontroles uitvoert. Bij de vorige flitsmarathon, die gehouden werd op 18 en 19 april, liepen 35.158 bestuurders een snelheidsboete op. Volgens de politie was dat een daling, die met een mentaliteitsverandering te maken had.