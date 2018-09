John Terry past voor avontuur bij Spartak Moskou: “Op dit moment is dit niet de beste stap”

Brussel - John Terry heeft woensdag via Instagram aangekondigd dat hij het lukratieve contract dat de Russiche eersteklasser Spartak Moskou hem aanbood, heeft geweigerd. De ex-speler van onder meer Chelsea en de Engelse nationale ploeg deed dat wegens familiale redenen.

Vorige week nog schreven diverse media dat Terry zijn handtekening had gezet onder een contract dat hem naar verluidt 1.8 miljoen euro per jaar zou opleveren. De centrale verdediger zou bij Spartak Moskou trainer Massimo Carrera weerzien. De Italiaan was onder Antonio Conte assist-trainer toen Terry nog bij Chelsea voetbalde.

Nu geeft Terry in een Instagram-post te kennen dat hij het contract toch niet heeft getekend. “Na lang nadenken heb ik beslist om het aanbod van Spartak Moskou te weigeren,” schreef de 37-jarige Engelsman. Ik wil Spartak graag bedanken en ik wens hen en hun supporters het beste voor dit seizoen. Het is een ambitieuze club en ik ben onder de indruk van hun professionalisme. Na het plan met mijn familie te hebben besproken, hebben we besloten dat het op dit moment voor ons niet de beste stap is.”

Terry ruilde Chelsea in 2017 in voor Aston Villa, waar hij tot het einde van het vorige seizoen voetbalde. Met zijn vijf Premier League-titels, vijf FA Cups en één Champions League-trofee heeft hij een rijk gevuld palmares. Coach Carrera wilde Terry naar Moskou halen om de geblesseerde Samuel Gigot (ex-Kortrijk en -Gent) te vervangen.