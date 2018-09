Koele moordenaar of onschuldige arts? Na negen jaar plots verdacht van de moord op zijn vrouw

Brakel - Negen jaar na het overlijden van zijn echtgenote stond de Brakelse spoedarts Kris P. (49) gisteren terecht voor moord. Het gerecht beschuldigt de dokter ervan zijn vrouw opzettelijk te hebben vergiftigd en eist twintig jaar cel omdat hij alles “zeer bewust heeft gepland”. De man zelf schreeuwt zijn onschuld uit en barstte meermaals in tranen uit. Straks naar de cel of alsnog eerherstel? Het proces van álles of niéts.

Keurig in het pak en het lijvige dossier onder zijn arm. Beleefd maar gedecideerd nam Kris P. (49) gisterochtend plaats in het beklaagdenbankje in de rechtbank in Oudenaarde. D-day voor de welbespraakte ...