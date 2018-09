Neymar is het beu na gele kaart voor schwalbe: "Het moet gedaan zijn, dat gebrek aan respect!"

Brazilië had dinsdagnacht geen enkel probleem om El Salvador opzij te zetten in een oefeninterland. De Goddelijke Kanaries wonnen met 5-0, maar Neymar was de schlemiel nadat hij een gele kaart kreeg voor een schwalbe. Maar daar was de ster van PSG niet mee akkoord.

LEES OOK: Het is gebeurd: geel voor Neymar na schwalbe in 5-0-zege van Brazilië, Andreas Pereira debuteert

"Ik weet niet wat ik heb gedaan om die kaart te verdienen", reageerde Neymar bij de Braziliaanse krant Globo Esporte. "Ik hoef me niet te verantwoorden bij een dit soort tackles. Ik vind dat het moet stoppen, maar dat is niet aan mij. Ik heb er deze keer zelfs niets over gezegd. Ik ging gewoon door met voetballen. Maar dit is een gebrek aan respect. Niet alleen tegenover mij, maar ook tegenover mijn ploeggenoten."



"Met een gele kaart spelen, is moeilijk. Deze man kwam naar hier om een wedstrijd van Brazilië, een grote ploeg, in goede banen te leiden, en dan doet hij dit. Ik vond en vind het nog steeds niet correct. Als hij geen penalty wil geven, geen probleem. Maar die kaart geven, was onnodig", klonk het.