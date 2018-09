Natuurpunt klaagt omstreden jachttechniek aan na dood vossen: “Dit is gevaarlijk”

Aan de Beverlaak in Werchter zijn gisteren een zestal vossen doodgeschoten. De dieren werden opgejaagd met een landbouwwerktuig en vervolgens verdreven naar een plek waar jagers hen opwachtten. Natuurpunt is niet te spreken over die manier van jagen: “Het is gevaarlijk voor de mens.”

Een vrijwilligster van Natuurpunt heeft alles zien gebeuren aan de Beverlaak in Werchter. Zo’n zestal vossen werden door een pikdorser naar één plek in een maïsveld gedreven waarna ze - omringd door ongeveer tien jagers - een voor een werden doodgeschoten. “Het juridische luik van deze jacht zijn we nog aan het bekijken”, zegt Joris Gansemans, woordvoerder van Natuurpunt. “Maar los daarvan is het gewoonweg gevaarlijk.”

Drukke straat

Volgens Gansemans is de plaats waar op de dieren werd geschoten geen plek om op jacht te gaan. “Er werd van op de openbare weg geschoten”, weet hij. “Dat is een drukke straat waar veel fietsers en wandelaars passeren. Die gaan naar of komen vaak van het nabijgelegen natuurgebied. Het is erg gevaarlijk om daar schoten te lossen, je weet nooit wie er op dat moment plots kan passeren.”

Vragen bij vergunning

Maar dat is niet het enige waar Natuurpunt mee zit. “Er loopt nu helemaal geen vossenjacht”, zegt Gansemans. “Dat is dus enkel mogelijk met een aanvraag, die normaal gesproken pas wordt toegestaan als er aantoonbare schade is of als bewezen is dat schade oplopen op geen enkele manier te voorkomen valt.”

Maar net daar knelt het schoentje: wie een aanvraag indient om op jacht te gaan en 24 uur later nog geen antwoord heeft gekregen, mag ervan uitgaan dat de aanvraag werd goedgekeurd. “Wij hebben contact opgenomen en kregen geen reactie”, zegt Gansemans. “Dus de kans dat aanvragen binnen 24 uur worden behandeld, lijkt redelijk klein. Daar kunnen we ons toch wel vragen bij stellen.”

Samenleven met vossen

Volgens Natuurpunt worden jaarlijks 13.000 vossen neergeschoten in Vlaanderen. “Dat is een enorm aantal, zeker als je weet dat er in Vlaanderen eigenlijk maar plaats is voor evenveel vossen”, klinkt het. Opvallend, want de dieren zijn er wel degelijk nog. “Door de enorme jacht op vossen, gaan ze zich net veel sneller voortplanten. De populatie houdt zich op die manier in stand: de nesten worden groter en ze zwerven ook verder uit. De redenering van de jagers dat ze zo de schade kunnen beperken, klopt dus niet.”

Om diezelfde reden werd in Luxemburg gestopt met het jagen op vossen. “Het aantal gevallen waarbij een vos schade aanricht, is niet gestegen”, weet Gansemans. “Ze hebben er gewoon leren samenleven met de dieren.”