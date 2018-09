Ianthe Tavernier lanceert solosingle

Vuur. Zo heet de nieuwe solosingle die Ianthe Tavernier ­gisteren op iTunes heeft gelanceerd. Het nummer is bijzonder omdat het tot stand kwam in het kader van de musical Iedereen Beroemd, gebaseerd op de gelijknamige film van Dominique Deruddere.

Tavernier zal vanaf februari 2019 in de musical de rol van Debbie spelen, de bekende zangeres die wordt ontvoerd door fabrieksarbeider Jean. Ter gelegenheid van de musical zal ook het liedje Lucky Manuelo, dat in de film destijds werd gezongen door Eva Van der Gucht, opnieuw worden uitgebracht. Dit keer zal actrice Joke Emmers het zingen.

Vuur is dan weer een gloednieuwe song waarvoor Jelle Cleymans zowel de tekst als de muziek schreef.

Tavernier is vooral bekend van haar rol in de VTM-serie De Buurtpolitie, maar ze timmert ook al jaren aan een zangcarrière. In 2016 vormde ze samen met Isabelle A en Anneke van Hooff de coverband De Grietjes. Toen de band begin dit jaar stopte, ging ze verder met Isabelle A in het duo Les Copines.