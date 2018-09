Vlaamse professor kan miljonair worden: “Mijn wereldbol werd door Da Vinci gemaakt”

Dat het de oudste wereldbol is ter wereld waar de Nieuwe Wereld op staat, dat stond al vast. Nu verzamelde de Vlaamse verzamelaar Stefaan Missinne bewijzen dat zijn globe het werk is van Leonardo da Vinci himself. Als zijn theorie klopt, heeft de verzamelaar een object in handen dat hem multimiljonair kan maken. “Maar het is mij niet om het geld te doen. Mijn ontdekking mag gerust naast de Venus van Milo staan.”

Voor Stefaan Missinne (58) is er een leven voor en na 16 juni 2012. Die dag stootte de verzamelaar op een beurs in Londen op een heel bijzondere wereldbol. “Ik voelde onmiddellijk opwinding. Ik had al ...