KV Mechelen geeft al jaren het goeie voorbeeld: fans kunnen zelfs buitenlands geld tegenhouden

Fans in het bestuur? KV Mechelen bewijst al jarenlang dat het kan.

Na de vereffening in 2003, toen de fans de club redden, kreeg het Supportersorgaan 33 procent van de stemmen in het bestuur. Ook nu nog, na de overschakeling van vzw naar nv in december 2017, zetelen Gert Van Dyck (kaderlid Telenet) en Hans Van der biesen (general manager hotelketen Thon EU) als fans in de raad van bestuur. Ze brengen via de vzw KV Mechelen Support 375.750 euro in en hebben zo 6,7 procent van de aandelen.

“Dat we in de hoogste rangen zitten, heeft enkel voordelen”, zegt Van Dyck. “Zo kunnen we in een heel vroege fase aangeven welke beslissingen moeilijk liggen bij de fans. Het financiële is voor ons ook heel belangrijk. We zitten erg kort op de rekeningen. Dat is nodig, want overal zwaaien zakenmannen de plak en niemand geeft de garantie dat ze de club goed achterlaten.”

Bij de nieuwe hoofdaandeelhouders Olivier Somers en Dieter Penninckx dwongen de fans ook vetorechten af. Voor de clubnaam, de kleuren, de locatie van het sta­dion... “Maar dat zijn basiswaarden. Sterker is dat we een vetorecht hebben tegen buitenlandse investeerders. Wij kunnen Chinees, Japans of ander kapitaal tegenhouden. We spraken ook af om te streven naar 50 procent Belgen in de kern en 50 procent jongeren.”

Malinwa is wel net gedegradeerd en met drie trainersontslagen was de club het voorbije jaar geen toonbeeld van stabiliteit. “Ik beweer niet dat supportersparticipatie zaligmakend is”, zegt Van Dyck. “Maar dat we meer dan 10.000 abonnementen verkochten, toont toch dat de betrokkenheid van de fans erg groot is.”