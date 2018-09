Jongeren die “Congo is van ons” zongen op Pukkelpop moeten als straf naar Dossinkazerne

Het parket heeft de twee jongeren die zich op Pukkelpop schuldig maakten aan racistische gezangen een alternatieve straf opgelegd. De negentienjarigen moeten de Dossinkazerne, die in de Holocaust werd gebruikt, bezoeken en daarna een verslag opstellen, inclusief zelfreflectie. Dat maakte minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bekend in het parlement, zo bericht de VRT.

Het parket van Limburg was een onderzoek gestart nadat een meisje van Rwandese origine een filmpje op sociale media deelde waarin te zien was hoe jongeren “Handjes kappen, de Congo is van ons” zongen op Pukkelpop. Ze hadden het Brusselse meisje en haar zus al eerder lastiggevallen. Ze zouden ook nazigroeten gebracht hebben.

Anja De Schutter van het Limburgse parket legt nu aan VRT NWS uit dat de schuldigen een alternatieve straf kregen omdat ze amper 19 jaar zijn en blijk gaven van schuldbesef.

Naast de gebruikelijke algemene voorwaarden, werd “een bijzondere maatregel” opgelegd “die past bij de feiten en de persoonlijkheid van de verdachten”: de jongeren moeten een bezoek brengen aan de Dossinkazerne. Die werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s gebruikt om mensen te deporteren naar concentratiekampen, en huisvest nu een museum en documentatiecentrum over de Holocaust.

Volgens De Schutter zullen de jongeren er begeleid worden door een personeelslid van de kazerne en moeten ze achteraf een “een verslag opstellen met een persoonlijke en kritische reflectie”. “Als aan al die voorwaarden voldaan is, wordt het dossier afgesloten. We vonden een maatregel (in plaats van een sanctie) in dit geval beter omdat de verdachten jong zijn en omdat er zo ook nog iets te leren valt. Toekomstgericht leek ons dit een waardevolle oplossing.”

Ook naar Afrikamuseum

Zuhal Demir nodigde de jongeren eerder ook al uit om het Afrikamuseum te bezoeken. Ze had een gesprek met hen en zei dat de jongemannen “maar al te goed beseffen dat ze een grote fout hebben gemaakt”. “Ons koloniaal verleden is niets om trots op te zijn. Daarom heb ik hen uitgenodigd in het Afrikamuseum, om te zien wat voor afgrijselijke feiten er destijds gebeurd zijn.” Ze hoopte wel dat de hetze zou stoppen. “Op sociale media begint dit een heel eigen leven te leiden, dat helpt ook niemand vooruit, het moet ergens stoppen. Het gaat om studenten, ze zijn jong en hadden iets gedronken.”

LEES OOK. Jongeman die deelnam aan racistische koorzangen op Pukkelpop: “Geschrokken van mezelf”