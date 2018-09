Zuid-Korea overweegt Olympische Spelen samen met Noord-Korea te organiseren

Zuid-Korea overweegt om samen met buurland Noord-Korea een gooi te doen naar de Olympische Zomerspelen van 2032. Dat zei de Zuid-Koreaanse minister van Sport Do Jong-hwan woensdag op een persconferentie in Tokio.

“Er is een voorstel om de Spelen in Seoul en Pyongyang te houden”, verklaarde Do na een bijeenkomst tussen de ministers van Sport van China, Zuid-Korea en Japan. Daarbij voegde hij eraan toe dat zulke zaken besproken kunnen worden tijdens de derde top tussen de twee Korea’s. Die vindt later deze maand plaats.

Do sprak zich na de vergadering met zijn collega’s Gao Zhidan en Yoshimasa Hayashi, respectievelijk Chinees en Japans minister van Sport, ook uit over een mogelijke kandidatuur voor het WK voetbal van 2030. “We hebben gehoord dat China het WK wil organiseren. Wij willen een voorstel doen om het WK samen met Aziatische buurlanden als Noord-Korea, Japan en China te organiseren. Op die manier kunnen we de huidige vredige sfeer bewaren en de Noord-Aziatische vrede verbinden met vrede op het Koreaanse schiereiland.”

Pyeongchang, Tokio en Peking

De drie ministers van Sport kwamen samen omdat ze drie opeenvolgende edities van de Olympische Spelen organiseren. Zo werden de Winterspelen van dit jaar in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang gehouden en zullen de Zomerspelen van 2020 en de Winterspelen van 2022 respectievelijk in Tokio en Peking gehouden worden.

“De Winterspelen in Pyeongchang toonden de Olympische waarden heel goed. Ik hoop dat de vrede in Noordoost-Azië via sport door kan leven,” zei Do.