Lid van Pussy Riot in kritieke toestand in ziekenhuis: “Vrees voor vergiftiging”

Pyotr Verzilov, een activist van de Russische punkrockband Pussy Riot, is dinsdag in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis in Moskou. Familieleden en vrienden vrezen dat hij vergiftigd werd.

Veronika Nikoelsjina, zijn partner en ook lid van Pussy Riot, verklaarde aan de Russische nieuwswebsite Meduza dat Verzilov na haar hoorzitting in de rechtbank thuis onwel werd. Hij zei dat hij zijn zicht verloor, aldus Nikoelsjina. “Daarna verdween ook zijn spraakvermogen en kon hij niet meer stappen.”

“Mijn vriend Pyotr is mogelijk vergiftigd”, schreef zijn voormalige echtgenote Nadezhda Tolokonnikova op Twitter. “Hij ligt in kritieke toestand op de afdeling toxicologie.” De dokters willen de diagnose van vergiftiging niet bevestigen. Volgens nieuwssite Meduza kreeg Verzilovs moeder geen toestemming om haar zoon in het ziekenhuis te bezoeken.

Veldbestorming tijdens WK-finale

Nadezhda Tolokonnikova, eveneens lid van Pussy Riot, werd in 2012 veroordeeld tot twee jaar cel voor een protestmanifestatie in de Christus Verlosserkathedraal in Moskou. Pyotr Verzilov, die ook de Canadese nationaliteit heeft, trad op als woordvoerder van Pussy Riot tijdens het proces.

Verzilov zelf liet zich tijdens het voorbije WK voetbal nog opmerken door in politie-uniform het veld op te stormen tijdens de finale tussen Frankrijk en Kroatië. Daarvoor kreeg hij vijftien dagen gevangenisstraf. Met de actie wilde Pussy Riot mensenrechtenschendingen in Rusland aanklagen.