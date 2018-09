West-Vlaming haalt finale van ‘America’s Got Talent’ net niet, Nederlandse gaat wel door

Ruiselede - Spijtig nieuws voor Aaron Crow, de goochelaar uit Doomkerke (Ruiselede). De West-Vlaming schopte het met gemak tot in de halve finales van de talentenshow ‘America’s Got Talent’, maar werd woensdagnacht alsnog geëlimineerd. De Nederlandse zangeres Glennis Grace (40) mag wel door naar de laatste tien acts.

Aaron Crow is opgegroeid in Doomkerke, Ruiselede. Van opleiding is hij leerkracht, maar hij is al jarenlang bezig met het uitbouwen van een carrière als goochelaar.

De kans is groot dat zijn naam niet meteen een belletje doet rinkelen, maar in het buitenland zullen ze hem wellicht niet al te snel vergeten. Hij schopte het immers erg ver in de talentenshow ‘America’s Got Talent’, waar hij vanaf zijn auditie indruk maakte.

Die auditie kan je hieronder bekijken:

Maar Crow werd woensdagnacht alsnog geëlimineerd. Daardoor mocht hij net niet door naar de finale. Eenzelfde resultaat behaalde hij vijf jaar geleden in ‘Britain’s Got Talent’, waar hij de talentenshow ook moest verlaten in de halve finales.

Nederlandse gaat wél naar finale

De Nederlandse zangeres Glennis Grace (40) gaat wel door naar de finale van ‘America’s Got Talent’. Zij maakte haar naam als powerhousezangeres helemaal waar.

Met haar nummer ‘This Woman’s Work’ van Kate Bush kon ze rekenen op luid applaus en een staande ovatie van de jury.

Grace wacht nu af tot de grote finale op 18 september. Als ze de finale wint, krijgt ze een optreden in Las Vegas, een platencontract en een miljoen dollar (862.000 euro).