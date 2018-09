Colombiaanse ELN-rebellen laten zes gijzelaars vrij

De Colombiaanse rebellengroep ELN heeft woensdag zes mensen vrijgelaten die vorige maand werden ontvoerd, en zegt daarmee alle ontvoerden te hebben vrijgelaten. De regering heeft van de vrijlating van alle gevangenen een voorwaarde gemaakt voor het hervatten van de vredesgesprekkenn, maar beweert dat de guerrillabeweging nog steeds tien mensen vasthoudt.

Onder de vrijgelatenen zijn drie politiemensen, een soldaat en twee burgers. Ze werden op 8 augustus ontvoerd tijdens een reis op een rivierboot in het departement Choco.

Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) zei dat er vertegenwoordigers van zijn organisatie aanwezig waren toen de ontvoerden werden overgedragen. “We zijn blij te weten dat ze zich spoedig weer kunnen herenigen met hun families”, schreef de hulporanisatie op Twitter.

Vorige week liet ELN al drie mensen vrij die begin augustus dichtbij de Venezolaanse grens ontvoerd werden. De nieuwe president Ivan Duque wil de vredesgesprekken die zijn voorganger Juan Manuel Santos in februari 2017 aanvatte pas verderzetten als alle ontvoerden weer vrij zijn. Hij zei woensdag dat hij blij was dat de zes terug naar huis kunnen, maar voegde toe dat de vredesgesprekken pas zullen verder gaan als ook de rest wordt vrijgelaten.

Vredescommissaris Miguel Ceballos zei vorige week dat het ELN op dat moment 16 mensen vasthield. “We hebben de plicht om te ijveren voor de vrijlating van alle gevangenen, niet alleen de negen die in augustus werden ontvoerd”, zei hij.

Sinds het aanteden van Duque op 7 augustus zijn de vredesgesprekken opgeschort. Hij zei een maand nodig te hebben om te bekijken of vredesgesprekken nut hebben. Die termijn is intussen verstreken zonder doorstart van de onderhandelingen. Daardoor is de vrees ontstaan dat Colombia er mogelijk niet in zal slagen om vrede te sluiten met de laatste officiële guerrillagroep van het land. In november 2016 ondertekende Santos een vredesakkoord met de veel grotere rebellengroep FARC.