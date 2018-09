Deze kunstwerken maakten Jan Fabre wereldwijd beroemd en berucht

Jan Fabre staat in het oog van de storm. Twintig (ex-)medewerkers beschuldigen hem van seksisme, machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. De theatermaker en kunstenaar raakte wereldwijd beroemd en berucht met controversiële kunstwerken. Een overzicht.

In maart 2000 stond Vlaanderen op zijn kop door het kunstproject “Over the Edges” in Gent. Fabre liet 629 kilo parmaham aan de zuilen van de universiteitsaula hangen. “Verspilling”, vond een woedende menigte die zich voor de “hamzuilen” ­verzamelde. Het SMAK moest een bewakingsdienst inschakelen om het werk te beschermen.

In 2002 versierde Fabre het plafond van het koninklijk paleis met anderhalf miljoen Thaise juweelkevers, doodskoppen, giraffenpoten en afgesneden vissenvleugels.

In oktober 2012 werden voor een film­project katten van de trappen van het ­Antwerpse stadhuis gegooid. Fabre noemde het project “een hommage aan het dier” en excuseerde zich voor de hetze. De toenmalige schepen van Dierenwelzijn, Luc Bungeneers, was verontwaardigden overwoog om klacht in te dienen tegen de makers van de film.

April 2013: Tijdens een tentoonstelling in Eupen laat Fabre vogelspinnen door een veld met vlijmscherpe scheermesjes lopen. Na protest van onder meer GAIA werd het werk uit de tentoonstelling verwijderd.

In mei 2017 maakten de vijf Vlaamse ­centra voor lichaamsdonatie zich kwaad toen bleek dat Fabre voor een kunstwerkbeenderen had vermalen van mensen die hun lichaam aan de wetenschap hadden geschonken.