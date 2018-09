Greenyard vindt oorzaak listeriabesmetting en herstart Hongaarse fabriek

Groenten- en fruitconcern Greenyard heeft de oorzaak gevonden van de listeriabesmetting waar het bedrijf mee kampte. Een fabriek in Hongarije die sinds juli stil lag, wordt heropgestart.

Greenyard kondigde begin juli een grote terugroepactie aan. Alle diepvriesgroenten die de voorbije twee jaar werden geproduceerd in zijn fabriek in Baja in Hongarije werden teruggeroepen. Aanleiding was een mogelijke listeriabesmetting. De productie in Baja werd stopgezet.

Greenyard heeft de oorzaak van de besmetting nu gevonden. In één van de vriestunnels werd “aanhoudende aanwezigheid van Listeria monocytogenes” gevonden. De tunnel wordt als gevolg gesloten en de fabriek zal worden heropgestart. Dat zal gebeuren onder strikt toezicht.

Eerder schatte Greenyard de financiële impact van de terugroepactie op 30 miljoen euro. Het bedrijf bevestigt nu dat de schade niet hoger zal uitvallen.