Aung San Suu Kyi verdedigt opsluiten van journalisten

Aung San Suu Kyi, de Myanmarese Adviseur van Staat en lange tijd het icoon van de prodemocratische beweging in het land, heeft donderdag op een bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum in Hanoi de opsluiting van twee Reuters-journalisten verdedigd. Die had “niets te maken met de vrije meningsuiting”, wel met een inbreuk op de wet.

Wa Lone (32) en Kyaw Soe Oo (28), beiden Myanmarese burgers, werden op 12 december opgepakt in Rangoon omdat ze geheime documenten zouden bezitten over de militaire repressie tegen de Rohingya in de westelijke deelstaat Rakhine. Zelf zeggen ze in de val te zijn gelokt: ze kregen de documenten overhandigd tijdens een ontmoeting met agenten, nadat ze over de moord door het leger van tien Rohingya-mannen hadden bericht.

Deze maand werden ze veroordeeld tot zeven jaar cel, ondanks de internationale kritiek op hun opsluiting. “Ze werden niet opgesloten omdat ze journalisten waren, maar omdat ze een straf kregen omdat ze de Officiële Geheimenwet overtraden”, zei Suu Kyi, verwijzend naar een wet uit het koloniale tijdperk.

Suu Kyi verdedigde ook de manier waarop de regering de Rohingyan behandelt. Ze gaf toe dat het legeroptreden vorig jaar tegen de moslimminderheid “achteraf bekeken” anders aangepakt had kunnen worden, maar hield vol dat de regering alle groepen eerlijk probeert te behandelen. “Wij geloven dat we, met het oog op de de stabiliteit en de veiligheid op lange termijn, eerlijk moeten zijn voor alle partijen, en dat het recht op iedereen van toepassing moet zijn.”

Vorige maand zeiden VN-onderzoekers dat Myanmar in de staat Rakhine ernstige mensenrechtenschendingen beging die neerkomen op een genocide. Vorig jaar werden 700.000 Rohingya verdreven uit het gebied bij een grootschalige, hardhandige legeroperatie.