Chileens parlement stemt in met geslachtsverandering vanaf 14 jaar

Chileense parlementsleden hebben woensdag een wet goedgekeurd die een geslachtsverandering mogelijk maakt vanaf 14 jaar, mits de toestemming van de ouders.

De tekst, die 95 stemmen voor en 46 stemmen tegen kreeg, werd begin september al goedgekeurd in de Senaat. In het parlement ging er een intens debat aan vooraf. De goedgekeurde tekst voorziet in de mogelijkheid voor volwassenen om hun naam en geslacht te veranderen bij de burgerlijke stand. Ook voor tieners vanaf 14 jaar zou dat mogelijk zijn, als ze een wettelijke vertegenwoordiger meebrengen. Als ze dat niet hebben, kunnen ze beroep doen op een rechter.

De conservatieve parlementsleden overwegen de wet aanhangig te maken bij het Grondwettelijk Hof, en ook moet de rechtse president Sebastian Pinera de wet nog afkondigen.

De maatregel kadert in een reeks progressieve hervormingen waartoe de aanzet werd gegeven door de voormalige socialistische president Michelle Bachelet. Eind augustus 2017 werd in het parlement ook een wetsontwerp ingediend om het homohuwelijk en adoptie door koppels van hetzelfde geslacht mogelijk te maken.