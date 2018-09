Selectiegesprek: van kruisverhoor naar dialoog

Loop je op een wolk omdat je de job van je leven hebt bemachtigd? Of ben je gefrustreerd door die afgesprongen sollicitatie? Veel kans dat je gesprekspartners aan de sollicitatietafel ermee te maken te hebben. Een moderne recruiter is een veelzijdige carrièremanager. Technologie helpt, maar is niet zaligmakend.

An Janssens uit Zaventem werkte zich deze zomer met brio door een sollicitatieprocedure. Ze startte op 16 juli in haar nieuwe job als senior legal consultant bij Acerta. Senior recruiter Hans Van den Bossche van het Brusselse kantoor Cross International voert jaarlijks honderden gesprekken met kandidaten en klanten. “Tijdens een sollicitatiegesprek kijk je in de spiegel van een bedrijf”, klinkt het eensgezind bij An en Hans. Met hen bekijken we de selectie(gesprekken) vanuit de twee partijen.

Geen kruisverhoor meer

De huidige arbeidsmarkt vertrekt vanuit de blik van de kandidaat. “Ik zet mijn gesprekspartner centraal en kijk naar de mens achter de sollicitant. Niet alleen naar functiegebonden competenties dus, maar ook naar de successen, ambities, talenten en zelfs blinde vlekken”, beweert Hans Van den Bossche. “Ik geef de kandidaat waar voor zijn geïnvesteerde tijd. Als je de kans hebt om feedback te geven, doe dat dan”, geeft Hans als tip mee voor iedereen die aanwerft.

An Janssens kon tijdens haar sollicitatieronde naar eigen zeggen haar verhaal helemaal kwijt. “De gesprekken met HR en de lijnmanager verliepen op een evenwaardige basis”, blikt ze terug. Dat herkent Hans: “Interviews evolueren bij wijze van spreken van een kruisverhoor naar een waarderende dialoog.”

Weinig veranderen van werk

Het professionele profiel van An is vrij schaars en dus gegeerd op de arbeidsmarkt. Recruiters bellen haar regelmatig op met een jobaanbieding. Een situatie die je misschien zelf herkent? Toch veranderen Belgen weinig van werkgever. Er is amper vrijwillig personeelsverloop, blijkt uit divers onderzoek. Veranderen van werk betekent meer dan ooit een scharnierpunt in het leven van een kandidaat.

Veel kandidaten kijken dan ook de kat uit de boom. “Ik ontmoet veel mensen die komen luisteren maar daarna afhaken tijdens het sollicitatieproces”, stelt Hans Van den Bossche. “Ze denken na over hun carrière en nemen die in eigen handen. Als HR-professional ben je hun sparringpartner. Dat vraagt een uitstekend inlevingsvermogen. Een recruiter groeit als het ware uit tot een carrièremanager.”

Grootste afknapper?

De krapte aan gekwalificeerde kandidaten noopt de kwaliteit van de selectieprocedure te verhogen. “Je moet behoedzaam met sollicitanten omspringen”, merkt Hans op. “Ik behandel hen als goudklompjes. Uiteraard is een vacature snel invullen belangrijk, maar kwaliteit pronkt op de eerste plaats.”

“Het niveau van de selectieprocedure vertelt alles over een werkgever”, spreekt An Janssens uit ervaring. “Het bijbehorende gevoel beïnvloedt mijn beslissing om door te gaan.” De grootste afknapper? “Dat is ongetwijfeld radiostilte: geen enkele vorm van feedback.”

