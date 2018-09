Zo oud waren zij toen ze hun 43ste interlandgoal maakten: slechts drie wereldtoppers waren jonger dan Lukaku

Aan 43 goals zit hij en hij is amper 25 jaar. Daarmee behoort Romelu Lukaku tot een klasje van 93 spelers. We selecteerden de twintig bekendste en meest relevante onder hen en stelden de leeftijd van ‘Big Rom’ als ijkpunt. Met andere woorden, hoe oud waren zij toen ze hun 43ste doelpunt voor hun land maakten? Wat blijkt? Alleen Neymar, Pelé en Puskas deden het sneller… Kleppers als Ronaldo (de Braziliaan én de Portugees), Messi, Gerd Müller en co. hadden meer tijd nodig. Kortom: een zeer mooi lijstje.

LEES OOK: Sinds Martinez bondscoach is, zit Lukaku aan fenomenaal gemiddelde bij Rode Duivels

LEES OOK: Stopt Lukaku nu echt na het EK? Kompany: “Dan ga ik hem thuis zelf halen”

Neymar (Brazilië) 23 jaar en 129 dagen

De absolute recordhouder voor Brazilië is hij niet, maar Neymar zit vandaag, op zijn 26ste, al aan 59 goals. Aangezien alles om hem moet draaien, lijkt hij voorbestemd om Pelé van zijn troon te stoten.

Neymar. Foto: USA TODAY Sports

Pelé (Brazilië) 23 jaar en 228 dagen

Neymar zat sneller aan de 43 goals, maar met 77 doelpunten is Pelé nog de topschutter aller tijden van Brazilië, een record dat de 77-jarige oud-aanvaller 47 jaar geleden vestigde.

Ferenc Puskás (Hongarije) 24 jaar en 55 dagen

De enige Europeaan die sneller de goals aan elkaar reeg dan Lukaku. De goalgetter van Honved en Real Madrid is met 84 treffers de op twee na productiefste spits ooit wereldwijd. Hij speelde ook vier keer voor Spanje, zonder te scoren evenwel.

Romelu Lukaku (België) 25 jaar en 121 dagen

Ronaldo (Brazilië) 25 jaar en 277 dagen

Zijn 43ste goal voor Brazilië viel op het WK 2002, negen dagen na zijn 42ste tegen de Rode Duivels. Terwijl zijn gewicht en blessures een stijgende curve vertoonden, daalde zijn doelpuntenproductie zienderogen: hij strandde op 62 goals, vijf jaar (!) voor zijn afscheid van de nationale ploeg.

Ronaldo. Foto: AP

Gerd Müller (West-Duitsland) 26 jaar en 178 dagen

Wellicht de strafste schutter aller tijden: in amper 66 caps klokte Der Bomber af op 68 goals. Zijn laatste maakte hij in de gewonnen finale van het WK 1974. De spelersvrouwen werden, in tegenstelling tot de eega’s van de bobo’s, niet toegelaten tot het banket na die wereldtitel en een misnoegde Müller stopte als international. Hij was 28.

Lionel Messi (Argentinië) 27 jaar en 112 jaar

Ondanks zijn moeilijke relatie met de nationale ploeg is Lionel Messi inmiddels wel topschutter aller tijden van de Albiceleste. 65 goals in 128 duels voor zijn land oogt naar zijn normen evenwel mager.

Cristiano Ronaldo (Portugal) 28 jaar en 213 dagen

Alleen de Iraniër Ali Daei (109 goals) scoorde vaker voor zijn land. De 33-jarige Ronaldo, die Ferenc Puskas net voorbij is, zit nu aan 85 goals (waaronder 8 strafschoppen), maar het is pas de jongste vijf jaar dat hij een doelpuntenmachine voor zijn land werd.

Cristiano Ronaldo. Foto: AFP

Robert Lewandowski (Polen) 28 jaar en 217 dagen

Zijn eerste goal voor Polen dateert al van tien jaar geleden, maar pas vorig jaar tekende de spits van Bayern München, net 30 geworden, voor zijn 43ste doelpunt. In zijn 55 goals zitten bovendien 10 penalty’s.

David Villa (Spanje) 28 jaar en 274 dagen

Topschutter aller tijden voor zijn land met 59 goals en een vitale pion in het Spanje dat in 2010 wereldkampioen werd. Tussen zijn eerste en zijn laatste doelpunt gaapt negen jaar.

Wayne Rooney (Engeland) 28 jaar en 353 dagen

Dertien jaar speler voor Engeland en elk jaar ook goed voor goals. Met 53 goals, waarvan 7 strafschoppen, ontnam hij Bobby Charlton de eer als topscorer aller tijden van zijn land.

Wayne Rooney. Foto: Photo News

Gabriel Batistuta (Argentinië) 29 jaar en 140 dagen

Leed in zijn nadagen zo veel pijn, dat hij een arts vroeg zijn benen te amputeren, de tol die hij betaalde om zelfs half fit te blijven spelen. En scoren: 54 keer voor zijn land.

Edin Dzeko (Bosnië-Herzegovina) 29 jaar en 170 dagen

Zet deze rasschutter bij een ander land en hij heeft ongetwijfeld betere cijfers. Vandaag, op zijn 32ste, zit de 1m93 grote spits aan 53 rozen.

Robbie Keane (Ierland) 29 jaar en 324 dagen

Schoot niet minder dan 68 keer raak voor Ierland over een tijdspanne van 18 jaar. Zijn laatste voor The Boys in Green, in 2016, maakte Keane als 36-jarige. Is nu (eindelijk) gestopt.

Robbie Keane. Foto: Photo News

Ali Daei (Iran) 29 jaar en 264 dagen

Met 109 doelpunten in 149 wedstrijden voor Iran de meest succesvolle aanvaller in het interlandvoetbal ooit, te danken aan een interlandcarrière van 13 jaar en tegenstanders van het kaliber Libanon, Guam en Laos.

Miroslav Klose (Duitsland) 30 jaar en 93 dagen

Met 71 goals productiever dan Gerd Müller, al had de Duitser met Poolse roots er wel 137 wedstrijden voor nodig, meer dan het dubbel van zijn voorganger.

Gary Lineker (Engeland) 30 jaar en 164 dagen

Een kaart kreeg hij nooit in zijn carrière, maar doelpunten maakte hij wel. De presentator van Match of the Day strandde op één doelpunt van Bobby Charlton, op 67 goals.

Robin van Persie (Nederland) 30 jaar en 298 dagen

De Feyenoord-spits, de productiefste ooit bij Oranje, is 35 jaar inmiddels en heeft de nationale ploeg van Nederland nog steeds niet opgegeven.