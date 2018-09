Politievakbond roept leden op: “Schrijf tussen 15 en 30 september geen boetes uit”

Politievakbond NSPV roept haar leden op om tussen 15 en 30 september geen boetes uit te schrijven voor kleinere verkeersovertredingen. “Laat dit een duidelijk signaal zijn naar de politieke wereld”, zegt nationaal voorzitter Carlo Medo aan onze redactie. “We hebben het echt gehad.”

In de plaats van een boete uit te schrijven vraagt de vakbond aan haar leden om de overtreder “op een educatieve manier” te wijzen op zijn of haar fout. “De overheid blijft ons statuut elke dag afbreken en blijft onze sociale verworvenheden aanvallen”, klinkt het. “Daarom willen we haar raken op een pijnlijke plek: de financiën.”

“We hadden een aantal weken geleden, naar aanleiding van de feiten in Spa en Luik, al een boetevrije week aangekondigd”, aldus Medo. “We hebben het echt gehad met al de statutaire wijzingen. Om de vijf minuten wordt er wel iets veranderd. Nu waren het weer de ziektedagen die afgeschaft zouden worden. Omdat er te veel misbruik van gemaakt wordt, zeggen ze. Maar als je dan de cijfers ervan opvraagt, dan moeten ze twee weken in een of andere kelder gaan zoeken… Dit is geen objectieve beslissing op basis van statistieken, maar gewoon iemand die zijn politieke agenda uitgevoerd wil zien worden. Het is nu al de zoveelste keer dat we met zulke praktijken worden geconfronteerd. We zijn het beu. We willen dat we eindelijk vooruit kunnen werken aan een statuut dat menselijk, leefbaar en toepasbaar is voor onze mensen.”

De vakbond benadrukt wel dat ernstige misdrijven (rijden onder invloed, met zeer hoge snelheid...) wel nog altijd financieel bestraft zullen worden.