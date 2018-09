Fraude met internetbankieren fors gestegen: “Een plaag die alleen maar toeneemt”

In de eerste helft van het jaar is het aantal gevallen van fraude met internetbankieren - phishing - fors gestegen. Dat blijkt uit cijfers van bankenfederatie Febelfin. “We mogen spreken van een echte plaag”, zo klinkt het.

In de eerste zes maanden vonden 2.650 gevallen plaats van mensen die slachtoffer werden van fraude met internetbankieren, hoofdzakelijk toe te schrijven aan phishing. Oplichters ‘vissen’ daarbij naar de bancaire codes van consumenten, om zo hun rekeningen te plunderen. In totaal werd daarbij 3,8 miljoen euro verlies geleden.

Het fraudeverlies ligt daarmee al hoger dan in heel 2017. “Het is en blijft een echte plaag, en neemt de voorbije maanden enkel maar toe”, zo klinkt het bij de banken. Febelfin roept de klanten op nooit codes te delen via e-mail, telefoon of sociale media. “Zo hebben de burgers zélf de sleutels in handen om zich te beschermen tegen phishing.”

Wat is phishing?

Bij phishing sturen fraudeurs een e-mail of bericht in naam van een bank of een andere organisatie, bijvoorbeeld de politie of een federale overheidsdienst. Ze hopen daarmee het vertrouwen van het potentiële slachtoffer te winnen. In het bericht staat immers telkens een link die leidt naar een valse website, waar het doelwit zijn of haar bankgegevens en code moet ingeven. Dat komt dan in verkeerde handen terecht, waardoor de fraudeurs kunnen inloggen bij uw bank en betalingen kunnen uitvoeren die u niet wilt.

Wie denkt een phishingbericht te hebben ontvangen, kan dat doorsturen naar zijn bank via phishing@domeinnaam-van-de-bank.be (of.com) en naar verdacht@safeonweb.be, het meldpunt van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB).

Wie effectief het slachtoffer is geworden van fraude via internetbankieren, neemt best zo snel mogelijk contact op met zijn bank en Card Stop (via het nummer 070-34.43.44) om zijn bankkaart en/of rekening te laten blokkeren.

Tenzij in geval van bedrog, grove nalatigheid of opzettelijkheid wordt de consument, na een onderzoek, terugbetaald en dit conform de wettelijke bescherming.