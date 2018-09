Waar Jan Fabre allemaal van beschuldigd wordt: vernederingen, seksisme, racisme, stalking, agressie, en seksuele intimidatie

Kunstenaar Jan Fabre wordt vandaag in een open brief door twintig (voormalige) werknemers beschuldigd van een bijzonder lange lijst seksueel grensoverschrijdende gedragingen, gaande van een werkomgeving waarin vernederingen, agressie, seksisme en racisme aan de orde van de dag zijn, over seksuele intimidatie in een “semi-geheime fotopraktijk” en stalking, tot een professionele omgeving waarin protest tegen dat gedrag onmogelijk wordt gemaakt. Een samenvatting.

- In de volledige open brief verwijzen de opstellers naar een VRT-interview met Fabre, waarin de kunstenaar zelf een situatie beschrijft “waarin hij een van de performers op scène door de micro toeschreeuwde dat ze moest gaan trainen, omdat ze opnieuw te dik geworden was”, een reactie die volgens Fabre zelf “streng en fair, professioneel en fair” was. Sommige van de auteurs van de open brief waren naar eigen zeggen getuige van die situatie, maar beschrijven die zelf als “een lang en pijnlijk spel van vernedering waarin Fabre insinueerde dat ze zwanger moest zijn. Die pesterijen gingen door tot zij in tranen uitbarstte.”

De auteurs noemen het zelf “één van de vele verwarrende psychologische spelletjes waaraan je onderworpen kan worden als je met Fabre werkt”, hebben het over vernedering als “dagelijkse kost”, en noemen “vrouwelijke lichamen in het bijzonder het mikpunt van pijnlijke en vaak openlijk seksistische kritiek – hoe zij er ook uitzien.”

LEES OOK. Fabre door 20 (ex-)werknemers beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag: “Geen seks, geen solo’s”

- Volgens de schrijvers “versterkt Fabre zijn machtspositie subtiel” doordat hij zijn performers bijnamen geeft. “Sommige moeten wellicht vleiend klinken, andere zijn onmiskenbaar denigrerend en racistisch.”

Zo zou Fabre ooit in het bijzijn van alle performers tot een vrouwelijke performer gezegd hebben: “Je bent mooi, maar je hebt geen verstand, zoals een kip zonder kop.” Elders beschrijven de auteurs hoe hoe Fabre “een niet-Europese stagiaire naar het hoofd slingert dat als ze niet beter gaat spelen, hij haar zal terugsturen naar haar land”.

- Acht verschillende performers getuigen ook dat Fabre er “een blijvende semi-geheime fotopraktijk” op nahoudt, die vooral bedoeld blijkt “om de performer seksueel te benaderen”. Volgens de auteurs zijn die projecten (“en het uitwisselen van seks”) binnen het gezelschap “een verborgen valuta” geworden, die de performer “toegang verzekert tot solo’s of toekomstige werkaanbiedingen”. Sommige performers kregen naar eigen zeggen ook grote sommen geld aangeboden als vergoeding voor hun deelname aan deze fotoshoots.

Wie de avances echter afwees, kreeg volgens de schrijvers te maken met “subtiele of minder subtiele vormen van bestraffing – inclusief stalking, verbale vernedering, agressie en manipulatie.”

LEES OOK. Sven Gatz: “Als dansers eerst moeten ingaan op avances, is enorme grens overschreden”

- Op twee jaar tijd hebben volgens de auteurs in totaal zes mensen ontslag genomen bij Troubleyn nadat ze direct betrokken waren bij gevallen van seksueel overschrijdend gedrag, of ertegen protesteerden.

Een rechtstreeks gevolg van het feit dat een open gesprek bij het dansgezelschap blijkbaar onmogelijk is: “Ofwel werd dat gesprek vermeden, ofwel werden performers onmiddellijk voor een ultimatum gesteld. Eén performer getuigde: ‘Toen Fabre zijn doen en laten rechtvaardigde, kregen we meteen te horen dat we “vrij waren om te vertrekken” als een van ons niet helemaal akkoord ging.”