Auteur van “hoe je best je echtgenoot kan vermoorden” gearresteerd op verdenking van moord op haar man

Een vrouw die probeert te vluchten van haar gewelddadige echtgenoot door haar eigen dood te veinzen. Een vrouw die iedere dag nadenkt over hoe ze haar echtgenoot kan vermoorden. Of de verschillende manieren waarop je een echtgenoot om het leven kunt brengen zonder gevolgen. De onderwerpen waarover een vrouw uit het Amerikaanse Portland vaak schreef, laten weinig aan de verbeelding over. Nu is ze zelf gearresteerd op verdenking van de moord op haar man.

“Als auteur van romantische thrillers denk ik vaak na over moord en de procedures die daarop volgen”, schreef Nancy Crampton Brophy in november 2011 in een essay. “Als moord me moet bevrijden, wil ik in geen geval tijd doorbrengen in de gevangenis.”

Het essay kreeg de titel “How to Murder Your Husband”, een onderwerp dat ze wel vaker aanhaalde. Ook in haar boeken.

De beste manier

Deze keer schreef ze over de manieren waarop je kunt wegkomen met de moord op je echtgenoot. Ze woog een hele reeks methoden tegen elkaar af. En ze raadde ook een aantal dingen specifiek af.

Een huurmoordenaar vond ze bijvoorbeeld een bijzonder slecht idee. “Er zijn er namelijk een heleboel die je zouden verklikken bij de politie”, schreef ze. Of vergif, zoiets is te makkelijk te traceren.

Zelf toegepast

Maar het lijkt erop dat ze haar eigen raad nu ter harte heeft genomen. Dat is althans wat de politie gelooft. Speurders gaan er vanuit dat ze haar eigen echtgenoot doodgeschoten heeft.

Op 5 september werd ze gearresteerd, bijna drie maanden nadat het levenloze lichaam van haar echtgenoot Daniel Brophy (63) was aangetroffen op zijn werk. De man was om het leven gebracht met één fataal schot.

Nancy Crampton Brophy moest donderdag voor de rechtbank verschijnen. Zowel zij als haar advocaat weigerden commentaar te geven. Ook over het motief is voorlopig nog niets geweten. Het koppel was 27 jaar getrouwd.