Orkaan Florence “afgezwakt”, maar dat maakt haar net nog gevaarlijker: “Situatie is levensbedreigend”

De aanstormende orkaan Florence is in de nacht van woensdag op donderdag “afgezwakt”. Nu het natuurgeweld verder koers zet richting het vasteland aan de oostkust van de Verenigde Staten, is er sprake van een categorie 2. “Maar staar je niet blind op die categorie”, zegt weervrouw Jill Peeters. “De situatie is sowieso levensbedreigend.”

“Ga uit de weg van de storm. Speel er geen spelletjes mee. Het is een grote. Misschien zelfs groter dan ze ooit hebben gezien, met enorme hoeveelheden water.”

Het waren de woorden van president Donald Trump woensdag. Hij stak de bevolking aan de oostkust van de Verenigde Staten een hart onder de riem nu orkaan Florence verder koers zet richting het vasteland. Zijn woorden waren niet min: het gevaar is groot.

De kust van North Carolina, voor de komst van orkaan Florence. Foto: EPA-EFE

Maar sinds zijn videoboodschap is orkaan Florence afgezwakt van een categorie 4 - de op één na zwaarste - naar een categorie 2. Dat betekent dan toch dat het gevaar grotendeels geweken is?

“Helemaal niet”, zegt weervrouw Jill Peeters. “Die categorisering is van weinig belang in dit geval. Een categorie wordt gekozen aan de hand van de windsnelheden. Categorie 4 betekent dat er minstens één minuut lang windsnelheden van meer dan 210 kilometer per uur worden gemeten. Bij een categorie 2 kunnen die windsnelheden dalen tot 155 kilometer per uur.”

Water, water en nog eens water

Maar bij een orkaan zijn er drie aspecten die voor grote problemen kunnen zorgen. De windsnelheid is daar slechts één van. De andere twee zijn regenval en vloedgolven. En laat net die aspecten degene zijn die orkaan Florence zo gevaarlijk maken.

Foto: AP

“Op zee, onder de orkaan, zijn intussen golven van 25 à 26 meter hoog gemeten”, weet Jill Peeters. “Dat is een duidelijke indicatie dat het zeewater zeer hoog zal staan. Daarnaast zullen er enorme hoeveelheden regen vallen. Omdat orkaan Florence zo traag beweegt en aan land ter plaatse zal blijven trappelen, zullen sommige regio’s een massa water over zich heen krijgen. Op zo’n moment doet de categorie er dus niet toe. De situatie is sowieso levensbedreigend.”

Nog gevaarlijker

Ook het National Hurricane Center (NHC) meldt dat het gevaar er niet kleiner op geworden is. Meer nog: nu orkaan Florence aan snelheid heeft verloren, is ze mogelijk nog gevaarlijker. Een tragere beweging betekent immers dat de orkaan meer tijd nodig heeft om “over te waaien”.

Experten vrezen dat Florence voor de kust zal stilvallen, warm zeewater zal opnemen en zo nog meer regen zal veroorzaken. En die regen kan meer dan twee dagen in dezelfde regio vallen.

“Florence zal zware, overvloedige en langdurige regen met zich mee brengen”, staat er te lezen. “Die regenval kan catastrofale overstromingen veroorzaken, zeker in combinatie met een gevaarlijke stormvloed waarbij de golven tot vier meter hoog kunnen zijn.”

“Mensen houden hun hart vast”

Verwacht wordt dat het natuurgeweld vrijdagochtend - onze tijd - aan land zal komen tussen het noorden van South Carolina en North Carolina.

“De mensen ter plaatse houden hun hart vast”, klinkt het. “Vooral voor de lagergelegen gebieden, waar het water allemaal zal samenkomen, kan orkaan Florence een ramp zijn.”

Anderhalf miljoen mensen moeten preventief geëvacueerd worden. In totaal kunnen meer dan 30 miljoen Amerikanen getroffen worden door de orkaan.

Foto: EPA-EFE