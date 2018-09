Video toont ongepast gedrag Harvey Weinstein voor vermeende verkrachting: “Mag ik met je flirten?”

Voor het eerst sinds filmproducent Harvey Weinstein in opspraak gekomen is wegens verkrachting en seksuele intimidatie, zijn er videobeelden opgedoken waarop te zien is hoe hij zich opdringt aan een zakenvrouw, met haar flirt en haar onder tafel lijkt aan te raken tijdens een suggestief gesprek. Sky News pakte woensdagavond uit met de beelden. Melissa Thompson filmde de zakenmeeting uit september 2011 in de lokalen van de Weinstein Company met de webcam van haar laptop.

Thompson was 28 toen ze naar de Weinstein Company trok. Ze wilde er de nieuwe video- en statistiekenservice van haar start-up voorstellen en dacht dat ze die presentatie zou doen voor de marketingploeg. Ze werd echter ontvangen door Harvey Weinstein alleen, die de deur sluit en zijn personeel vraagt om niet te storen. Op de beelden is te zien hoe hij de zakenvrouw in zijn armen neemt en over de rug streelt.

Weinstein vraagt even later of hij “het recht heeft om te flirten” met Thompson. De jonge vrouw antwoordt: “We zullen zien. Een klein beetje.” Thompson lijkt de avances van de filmproducent niet onmiddellijk af te wijzen. “Ik denk niet dat ik hem met opzet heb aangemoedigd”, zegt ze tegenover Sky News. “Ik denk dat het een combinatie was van zelfvertrouwen en naïviteit, die tot deze dynamiek hebben geleid. (...) Ik wilde de bespreking niet verpesten.”

Volgens Thompson heeft Weinstein haar kort na de zakenmeeting meegenomen naar een hotelkamer en haar daar verkracht. De vrouw dacht dat de filmproducent de deal wilde afronden. Ze vertelt dat Weinstein tegen haar zei dat ze zouden afspreken in de lobby van het hotel. Dat bleek niet zo te zijn en in de hotelkamer zou hij haar hebben verkracht.

Thompson is een van de vrouwen die in juni een collectieve aanklacht wegens verkrachting indiende tegen Weinstein. Volgens zijn advocaat Ben Brafman probeert ze met de video haar positie te versterken in de procedure tegen zijn cliënt. Hij meent dat Thompson enkel uit is op geld. “De video laat zien dat meneer Weinstein geen dwingend gedrag vertoont, maar dat er door beide partijen geflirt wordt”, aldus de advocaat.