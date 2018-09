Twee dagen nadat hij zijn kleindochter vol trots naar het altaar bracht, is held uit WO II overleden

Het internet rouwt om een held van de Tweede Wereldoorlog: Bronislaw Karwowski was nog maar net een virale sensatie geworden omdat hij zijn kleindochter - enigzins wankel - in zijn legeruniform naar het altaar had gebracht, toen het bericht kwam dat hij amper twee dagen later overleden was.

Op wereldwijd populaire videobeelden is te zien hoe de 94-jarige Bronislaw ‘Grom’ Karwowski zijn kleindochter Joanna twee weken geleden bij haar huwelijk in het Noord-Poolse Bialystok naar het altaar brengt, terwijl velen in de kerk het niet droog houden, zelfs de bruidegom niet.

Karwowski is daarbij getooid in zijn Poolse legeruniform, zwaar behangen met allerlei medailles voor vertoonde moed. Dat is niet toevallig: de man werd tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgsgevangen genomen door de nazi’s, maar wist te ontspannen uit het Gestapo-hoofdkwartier in het noord-Poolse Lomza. In 1948 werd hij echter opnieuw gearresteerd, ditmaal door de Sovjets, en bracht 10 jaar in de cel door. Na de val van het communisme kreeg de man daarom allerlei eretekens, niet in het minst het Ridderkruis in de Orde voor de Wedergeboorte van Polen.

Jammer genoeg volgde twee dagen later al het nieuws dat Karwowski overleden was. Het Poolse leger bracht hem zelfs een opvallend eerbetoon: “We betreuren te moeten meedelen dat op 1 september, op de 79ste verjaardag van de Duitse aanval op Polen, de held van de natie en van de Opstand van Warschau, majoor Bronislaw Karwowski met pensioen bij de eeuwige wacht is gegaan.”