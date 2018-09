Bar Stout van Jaro uit ‘Mijn Pop-uprestaurant!’ failliet

Antwerpen - De bvba Streetfood, de zaak van ­Jaro Steens, in 2014 de winnaar van VTM-programma Mijn Pop-uprestaurant!, is failliet. Jaro had een tapasbar, Bar Stout, in de Verschansingstraat op het Antwerpse Zuid. “Kandidaat-overnemers kunnen zich aandienen, maar moeten snel zijn”, zegt curator Marc Kips.

Jaro won Mijn Pop-up­restaurant! met zijn toenmalige vriendin Hanne Verstreken. In 2016 namen ze ­samen Den ­Druiventros over in de Antwerpse Kerkstraat. Na de breuk met zijn vriendin zette Jaro de zaak alleen verder. In ­februari 2018 opende hij Bar Stout. Steens werkt nu weer als kok.