N-VA wil niet weten van Belgische steun voor Zuid-Afrika: “Inefficiënt en ondoordacht beleid”

Regeringspartij N-VA wil niet weten van Belgische steun aan het omstreden plan van de Zuid-Afrikaanse regering om land te herverdelen en daarvoor onteigeningen zonder compensatie mogelijk te maken. De partij reageert daarmee op berichten in de Zuid-Afrikaanse pers over een toezegging van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), die het land deze week bezocht.

In Zuid-Afrika is ongeveer tien procent van de bevolking blank, maar nauwelijks een kwarteeuw na het einde van het racistische Apartheidsregime is nog steeds zo’n 72 procent van de landbouwgrond in hun handen. Zwarten mochten namelijk geen grond bezitten tijdens de Apartheid.

Regeringspartij ANC had onlangs plannen aangekondigd voor een controversiële grondwetswijziging die onteigeningen van privélandbouwgronden ook zonder compensatie zou mogelijk maken.

Reynders

De landhervorming kwam aan bod tijdens een gesprek tussen de Belgische buitenlandminister Reynders en zijn Zuid-Afrikaanse evenknie Lindiwe Sisulu deze week in Pretoria. Reynders zei dat er “een evenwichtige oplossing” moet komen “binnen een verzoeningsproces” en dat “alle betrokken partijen geraadpleegd moeten worden” en dat ons land bereid was steun te bieden aan Zuid-Afrika.

Zuid-Afrikaanse media berichten dat ons land dertig miljoen euro heeft toegezegd voor de landhervorming. Volgens een Belga-verslag van het bezoek heeft minister Reynders enkel gezegd dat België sinds het einde van de Apartheid via ontwikkelingssamenwerking al dertig miljoen euro heeft toegekend aan het bevorderen van landherverdelingen in Zuid-Afrika.

“Niet met onze steun”

Van een financiële bijdrage voor de landhervorming kan voor N-VA geen sprake zijn. “Niet in onze naam, niet met onze steun”, klinkt het.

Ook de aankondiging van minister Reynders om een diplomatiek bureau te heropenen in Congo Brazaville, waar ons land enkele jaren geleden zijn ambassade sloot, valt niet in goede aarde bij de N-VA. “Dit gaat niet enkel regelrecht in tegen de gemaakte afspraken, maar is wat ons betreft ook inefficiënt en ondoordacht beleid. Indien de minister denkt onze hervormingen tegen het einde van de legislatuur terug te draaien, dan zal hij nog een stevige klant aan ons hebben in het parlement”, zegt N-VA-Kamerlid Peter Luyckx.