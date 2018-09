Morgen alweer Jupiler Pro League: topper Racing Genk-Anderlecht is blikvanger van het weekend

Brussel - Na de uitgebreide interlandbreak waarin er liefst 112 spelers uit de Jupiler Pro League werden opgeroepen om hun land te vertegenwoordigen, wordt vrijdagavond (20u30) de zevende speeldag in de Belgische hoogste klasse afgetrapt.

Leider Club Brugge ontvangt dan het krasselende Lokeren, dat vorige speeldag zijn eerste zege van het seizoen boekte. In de Wasico tegen Waasland-Beveren viel er toen op Daknam een 1-0 zege te noteren. Club won dan weer overtuigend met 2-5 op bezoek bij Zulte Waregem en nestelde zich zo met zestien punten alleen aan de leiding. De Bruggelingen werden de grote winnaar van het weekend, omdat concurrenten Racing Genk en Anderlecht punten lieten liggen. Paars-wit geraakte in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Antwerp, Genk sloot de speeldag af met een 3-3 in Kortrijk.

Beide teams staan zaterdagavond (20u30) in de Luminus Arena tegenover mekaar in de topper van de speeldag. Na een overtuigende start draait het de voorbije weken wat minder bij Anderlecht, wat zich vertaalde in een één op zes, en dus is het bezoek aan de Limburgers de uitgelezen kans voor de jonge brigade van Hein Vanhaezebrouck om te laten zien wat ze in hun mars hebben. Een cadeau is het echter niet, Genk is momenteel volgens heel wat analisten de best voetballende ploeg in België en liet ook in Europa al mooie dingen zien.

Zaterdagavond (18u) wordt het ook uitkijken naar de traditioneel felbeladen Waalse derby tussen Standard en Charleroi, twee ploegen die zich ongetwijfeld meer hadden voorgesteld bij het competitiebegin. Standard is met elf op achttien pas zesde en ging vorige speeldag nog met de billen bloot in Eupen, dat zo zijn tweede competitiezege boekte. Charleroi zit met zes punten in de middenmoot en lijkt dit seizoen niet voor Play-off I in aanmerking te komen.

Eupen gaat dan weer op bezoek bij Waasland-Beveren, met drie punten de voorlaatste in de stand. Zaterdagavond is er ook nog het burenduel tussen KV Oostende en Cercle Brugge.

Zondagnamiddag krijgt Moeskroen de buren uit Kortrijk over de vloer in hun jacht op de eerste punten. Bij Moeskroen wordt het de vuurdoop voor de Duitser Bernd Storck, die de ontslagen Frank Defays opvolgde. Antwerp draait ook dit seizoen goed mee bovenin en krijgt met Zulte Waregem geen onoverkomelijke tegenstander voorgeschoteld. AA Gent en Sint-Truiden sluiten de zevende speeldag zondagavond af, nadien mogen Club, Anderlecht, Standard en Genk zich opmaken voor de start van de groepsfases van de Champions en Europa League.

Programma:

Vrijdag

20u30 Club Brugge-Lokeren

Zaterdag

18u Standard-Charleroi

20u Waasland-Beveren-Eupen

20u KV Oostende-Cercle Brugge

20u30 Racing Genk-Anderlecht

Zondag

14u30 Moeskroen-Kortrijk

18u Antwerp-Zulte Waregem

20u AA Gent-STVV