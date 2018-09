Jan Fabre reageert op aantijgingen: “Betreur dat deze mediastorm eerlijk proces in de weg staat”

Jan Fabre heeft in een persbericht voor het eerst gereageerd op de aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag die twintig (voormalige) medewerkers vandaag tegen hem lanceerden. “Het is nooit mijn bedoeling geweest om mensen psychologisch of seksueel te intimideren of te kwetsen”, aldus de kunstenaar en theatermaker.

Het is een “aangeslagen” Fabre die vanmiddag aan het woord komt in een persbericht uitgestuurd door zijn dansgezelschap Troubleyn: “Ik weet van mezelf dat ik direct kan overkomen als regisseur. Het is nooit mijn bedoeling geweest om mensen psychologisch of seksueel te intimideren of te kwetsen. Dames die beweren dat ik een grens overschreden heb, roep ik op om een beroep te doen op de beschikbare procedures. Ik zal mijn volledige medewerking verlenen. Ik betreur dat deze mediastorm een heel gezelschap meesleurt en een eerlijk proces in de weg staat.”

Met die oproep echoot Fabre het recht van antwoord dat Troubleyn vanochtend al liet publiceren, en waarin het theatergezelschap vooral “betreurt dat er een oneerlijk proces wordt gevoerd via de media”, en dat Fabre “aan de schandpaal wordt genageld, zonder enige vorm van verdediging op basis van anonieme getuigenissen en moeilijk te controleren beweringen”. Ook toen klonk het dat “Jan een uitgesproken karakter heeft en direct kan overkomen als regisseur. Dat betekent echter niet dat er ook sprake is van seksueel overschrijdend gedrag”.

Troubleyn herhaalt die bedenking ook in de nieuwe persmededeling, als het stelt dat het proces van Fabre en het hele gezelschap al wordt gemaakt in de media “zonder enige voorafgaande officiële klacht”.

Eén klacht

Troubleyn erkent vanmiddag wel dat er “het voorbije seizoen één melding van een van de dansers was, maar die weigerde helaas beroep te doen op zowel de interne als externe procedure. Het gezelschap heeft er alles aan gedaan om deze melding op een open en objectieve manier te bespreken, waarop de dame in kwestie nooit is willen ingaan.”

Het gezelschap benadrukt dan ook “te beschikken over een vertrouwenspersoon, en een informele en formele procedure voor dit soort zaken, dat is ook expliciet in het arbeidsreglement opgenomen. Wie vindt dat de interne procedure niet volstaat, kan beroep doen op een externe preventieadviseur psychosociale aspecten. Op die manier kan er op een objectieve en professionele manier met klachten omgegaan worden”, klinkt het nog.

Troubleyn stelt verder dat “niemand wordt gedwongen om bepaalde zaken te doen die voor hem of haar als grensoverschrijdend worden ervaren”. De open brief bevat volgens het gezelschap ook “insinuaties waar alles op één hoop wordt gegooid” en “een heleboel onwaarheden”. De fotopraktijken waarvan sprake zijn “een gekend kunstproject van Jan Fabre als beeldend kunstenaar”, en een heel aantal foto’s werden al gepubliceerd en gebruikt als basis voor een reeks sculpturen, tekeningen en bewerkte bic-foto’s. Dat er seks zou worden gevraagd als pasmunt om een solo-act te verkrijgen, ontkent het gezelschap eveneens met klem.

Open brief

Donderdagochtend verscheen op de website van het cultuurblad Rekto:Verso een open brief waarin twintig (ex-)werknemers van Troubleyn een boekje opendoen over de wantoestanden bij het theatergezelschap. Daarin wordt Fabre beschuldigd van seksisme, machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag.

Minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) liet alvast weten de beschuldigingen aan het adres Jan Fabre “heel ernstig” te nemen, en gaf zijn administratie alvast de opdracht om na te gaan wat er binnen het gezelschap precies gebeurd is. Troubleyn belooft in de persmededeling ten volle mee te werken aan een eventueel officieel onderzoek.