Twee verdachten van gifaanval op dubbelspion Skripal: “We gingen naar Salisbury om de beroemde kathedraal te zien”

De twee Russische verdachten van de gifaanval op de voormalige dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia, ontkennen dat ze ook maar iets met de feiten te maken hebben. “We gingen naar Salisbury om de beroemde kathedraal te zien”, verklaarden ze voor de Russische zender RT.

De Britse krant The Daily Telegraph pakte vorige week uit met de namen van Aleksandr Petrov en Roeslan Bosjirov. Volgens de krant voerden zij begin maart de novitsjok-aanval uit op de voormalige dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia. Om een visum te bemachtigen zouden de twee zich bij het Britse consulaat in Sint-Petersburg voorgedaan hebben als zakenmannen. “Ze zeiden aan de Britse autoriteiten dat ze in de internationale handel actief waren en presenteerden visitekaartjes en bankrekeningen met duizenden Britse ponden erop”, zo citeerde de krant op gezag van de veiligheidsdiensten.

Het flesje waarin het novitsjok-gif vervoerd zou zijn. Foto: EPA-EFE

“Aangeraden door vrienden”

De twee mannen hebben nu voor het eerst gereageerd op de beschuldigingen. Ze ontkennen met klem dat ze spionnen van de Russische president Vladimir Poetin zijn en zeggen dat ze niets te maken hebben met de aanval. “We waren toeristen”, verklaarden de mannen. “Mogelijk kwamen we in de buurt van de woning van Skripal, maar dat was dan puur toeval. We wilden gewoon de beroemde kathedraal zien, die was ons aangeraden door vrienden.”

“Belachelijk”

Petrov en Bosjirov ontkennen ook dat ze in het bezit waren van het flesje parfum van Nina Ricci, waarin het gif volgens de speurders vervoerd werd. “Is het niet belachelijk voor twee mannen om een vrouwenparfum bij zich te hebben? De douane controleert tegenwoordig alles. Iemand had zich zeker vragen gesteld bij dat flesje. We hadden het niet bij ons.”