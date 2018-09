Daarom sturen supporters massaal dozen cornflakes naar de Duitse voetbalbond: #genietvanhettellen

In het gebouw van de Duitse voetbalbond in Frankfurt stapelen de dozen cornflakes zich op. Supporters van derdeklasser Kaiserslautern zetten een ludieke actie op touw.

Alles begon met een opmerkelijke uitspraak van Jan Löhmannsröben, speler van Kaiserslautern, na afloop van het 1-1 gelijkspel in Zwickau. Hij voelde zich onrechtvaardig behandeld door de scheidsrechter. Die had in de slotseconden de bal op de stip gelegd na handspel van Löhmannsröben. Volgens de speler beschermde hij evenwel zijn gezicht nadat hij een elleboogstoot had gekregen. Door de penalty zag Kaiserslautern in de extra tijd alsnog de zege uit handen glippen.

Na afloop was Löhmannsröben boos en haalde hij voor de camera uit naar de scheidsrechter. “Als dat een referee is, dan weet ik het niet meer. Hij zou beter cornflakes gaan tellen”, klonk het.

Löhmannsröben bood later zijn verontschuldigingen aan voor het interview, dat meteen een hit werd op sociale media. Toen de Duitse voetbalbond besliste een onderzoek te openen, lanceerde een supporter van Kaiserslautern de oproep om massaal dozen cornflakes naar de federatie te sturen met de hashtag “genietvanhettellen”.

De Duitse voetbalbond nam de actie sportief op en liet inmiddels weten dat er al ruim duizend dozen cornflakes zijn toegekomen. “We zijn de cornflakes aan het tellen”, luidde het met een knipoog in een reactie. De dozen zullen allemaal gedoneerd worden aan een organisatie die minderbedeelden ondersteunt.