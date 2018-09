Boerenbond waarschuwt voor de opmars van Afrikaanse varkenspest

LEUVEN - De Boerenbond waarschuwt in haar blad Boer en Tuinder voor ‘de niet te stuiten opmars van de Afrikaanse varkenspest’. “Een haard bij ons zou heel zware gevolgen hebben voor onze varkenshouderij aangezien de export onmiddellijk in het gedrang komt”, aldus de landbouworganisatie.

De varkenspest verspreidt zich momenteel razendsnel in het oosten van Europa, meer bepaald in Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Hongarije, Roemenië en Bulgarije. In de eerste acht maanden van dit jaar werden in de EU al 4.800 gevallen gemeld, 3.800 gevallen bij everzwijnen en 1.000 haarden op kleine varkenshouderijen en professionele varkensbedrijven. Het aantal haarden is daarmee al hoger dan in het volledige jaar 2017 (4.100). Vooral in Bulgarije is de toestand zeer zorgwekkend. Een maand geleden is de epidemie ook opgedoken in China.

“Aangezien het virus niet alleen via everzwijnen verspreid wordt maar ook door transport kan de varkenspest heel snel in onze contreien opduiken”, aldus de Boerenbond. De landbouworganisatie roept daarom op de flyers te helpen verspreiden, die het FAVV heeft gemaakt om iedereen die in de besmette regio’s komt erop attent te maken dat zij het virus kunnen meebrengen naar ons land. Hierbij worden niet alleen toeristen en jagers geviseerd maar ook en vooral de transportsector en werknemers afkomstig uit deze regio’s. Er zijn aparte flyers beschikbaar voor veehouders, voor jagers en voor het grote publiek.