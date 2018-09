Twintiger riskeert tot tien jaar rijverbod voor dood rijden spelend buurmeisje

Laura (rechts) was met haar buurmeisjes, broers en zussen buiten aan het spelen, toen J.M. de oprit afreed. Hij had niet gezien dat het meisje net de straat overstak. Foto: HO/RRe

Turnhout - Het openbaar ministerie in Turnhout heeft een rijverbod tussen 5 en 10 jaar gevorderd tegen een twintiger uit Turnhout die in september vorig jaar zijn buurmeisje van 18 maanden heeft doodgereden. De man riskeert ook een gevangenisstraf van drie jaar.

Het ongeval gebeurde in de Taeymanslaan in Turnhout. De twintiger verliet die dag achterwaarts de oprit van zijn woning. Hij had daarbij een slecht zicht omdat zijn kapotte achterruit was vervangen door zwarte plastic. De man merkte zijn buurmeisje op straat niet op. Het kind werd overreden en overleed aan haar verwondingen. De bestuurder legde nadien een positieve speekseltest af voor drugs.

De twintiger stuurde zijn kat naar de rechtbank. Het openbaar ministerie wil hem nu bij verstek laten veroordelen tot een jarenlange gevangenisstraf en rijverbod. De rechter beslist op 11 oktober.

